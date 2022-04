El mandato de Luis Salaya enfila su final. En un año estaremos en plena precampaña de las municipales de 2023 y, sin embargo, pocos movimientos se han hecho hasta ahora para perfilar los carteles de las elecciones del último domingo de mayo de 2023, el día 28. Lo que es seguro es que se repetirá el duelo entre el actual alcalde y candidato del PSOE, Luis Salaya, y el del PP, Rafael Mateos. Salaya siempre podría dar el salto a otro cargo fuera de Cáceres si las encuestas internas de su partido vaticinasen un desastre. Pero Luis Salaya está en la obligación de presentarse para defender su gestión.

Y Mateos lleva semanas intensificando su función de opositor, está ya en campaña. Solo un giro en su partido con el descabezamiento de la dirección provincial podría llevar a Mateos fuera del cartel de candidato, una oportunidad de repetir que se merece porque su primera designación como candidato fue in extremis y sin tiempo para preparar un equipo para su lista electoral.

Pero, con la excepción de Salaya y Mateos, poco se sabe del resto de candidatos. Ciudadanos, que hace tres años se presentaba como el partido que iba a decidir entre un gobierno socialista o popular, podría hasta quedar fuera de la corporación por no alcanzar el 5% de los votos. Su actual portavoz, Raquel Preciados, asumió el cargo de rebote al abandonar el partido Francisco Alcántara. El candidato que elija Cs sería el único con alguna opción de entrar en la corporación, quedaría lejos de los 4 ediles que logró en 2015 y de los 5 de 2019.

Unidas Podemos ha tenido en Consuelo López a su candidata en las elecciones de 2015 y 2019. No fue decisivo en 2015, pero si lo está siendo en la corporación salida de las elecciones de 2019 con el acuerdo de estabilidad firmado con el gobierno socialista. Ahora toca ir distanciándose del PSOE para volver a ejercer su papel de partido de oposición para llegar a 2023 con alguna opción de repetir o acercarse a los resultados de 2015 (dos concejales) y 2019 (tres concejales).

Si Salaya y Mateos repetirán, hay un tercer candidato que también podría ser cabeza de cartel: Francisco Alcántara, que ya fue el candidato de Ciudadanos en 2019 y que podría serlo en 2023 del nuevo partido provincial Cáceres Viva. Con un 5% de los votos ya tendría un concejal, que en una corporación que se presenta sin mayorías absolutas puede convertirse en decisivo para inclinar la balanza a favor del PSOE o del PP. Hay antecedentes en Cáceres de partidos con un origen local o regional que acabaron decidiendo la alcaldía a favor de uno de los dos grandes partidos.

Cáceres Viva no será el único partido provincial que se presentará a las elecciones, también lo hará Cacereños por Cáceres, que, a diferencia de Cáceres Viva, tiene el hándicap de no tener representación en la actual corporación. De Cáceres Viva son los concejales no adscritos Alcántara y Díaz.

Y luego está Vox. En las últimas semanas se han intensificado la difusión de comunicados con críticas a la situación en la que está la ciudad. Pero por ahora no ha tenido mucha presencia en la ciudad. La pudo tener en la corporación local, pero su candidato en 2019 acabó dejando la formación a los pocos meses. Si en 2019 logró un escaño, en 2023 podría al menos hasta doblarlo. Aún no se ha dado ningún avance de quién será su candidato.