El PP de Cáceres denuncia que se abandona por el gobierno a ambulantes y artesanos

El portavoz del grupo municipal del PP de Cáceres, Rafael Mateos, denunció este martes que el sector de los vendedores ambulantes y artesanos está teniendo por parte del gobierno local «un trato que no se merecen». El portavoz de los populares basó su afirmación en que no se está celebrando el mercado de Semana Santa que permite la nueva ordenanza municipal. Mateos recordó en una comparecencia pública en el paseo de Cánovas que la nueva normativa municipal posibilita la instalación de 21 puestos desde la semana anterior a la Semana Santa. «Desde ayer -por el lunes- se podía estar celebrado y todo hace pensar que no habrá mercado», afirmó el portavoz del principal grupo de la oposición en el ayuntamiento.

