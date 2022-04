Salaya aprobará sus terceros presupuestos. Se ha hecho esperar un acuerdo que se intuía desde el principio. Pero Unidas Podemos le ha puesto un poco de emoción y ha sacado adelante decisiones que interesan a las dos partes. El gobierno socialista gana estabilidad, lo logra un año más, hasta la recta final del mandato. Y Podemos consigue medidas novedosas que las puede colocar entre sus logros cuando se haga resumen de la legislatura. Uno de esos compromisos originales es que el autobús urbano será gratis para los menores de 16 años. Y el otro es que el ayuntamiento intervendrá directamente en el mercado del alquiler, será una participación testimonial, pero por primera vez se creará un parque inmobiliario local y público para destinarlo a alquiler.

Los grupos municipales socialista y de Podemos llevaban un mes de negociaciones. El primer resultado es que se consiguen los votos suficientes para la aprobación de los presupuestos de 2022 y se repite la misma fórmula que en 2021. Y el segundo son las dos decisiones antes citadas. Hay una tercera, la creación de la marca Cáceres de festivales, aunque de lo que se trata es esencialmente de consolidar lo que hay con más presupuesto.

El alcalde, Luis Salaya, y la portavoz de Podemos, Consuelo López, explicaron por qué se decide que el autobús sea gratis para los más jóvenes. Esta medida se empezará a aplicar en julio y se prolongará hasta el 31 de diciembre. Con esta decisión se pretende «dar un apoyo específico a las familias con hijos jóvenes», detalló Salaya, que avanzó que también se busca un fin «educativo» para que los menores «se acostumbren» a la utilización del transporte público. Se realizará un estudio para valorar «la eficacia de esta medida» y «decidir si se extiende o no en el tiempo», resumió el regidor.

La gratuidad del autobús para los menores de 16 años tendrá un coste de 400.000 euros. En la presentación del acuerdo del presupuesto no se detalló cómo se financiará. Pero tendría que ir al déficit del autobús. Los 400.000 euros se sumarían a los 4.148.649 euros del cálculo que ya se recoge en el proyecto de las cuentas municipales para este año.

La oficina se dotaría con un presupuesto de 2,5 millones de euros, que se financiarán con cargo al remanente de tesorería de 2021, por lo que su incorporación a los presupuestos de 2022 se producirá probablemente después de su aprobación. De esta partida, un millón se destinará a la reforma de viviendas, mientras que el millón y medio restante será para la adquisición de pisos para crear una bolsa de viviendas públicas y municipales que se destinarán al alquiler, principalmente para los jóvenes.

Esta oficina local no se constituirá «como un organismo ajeno al ayuntamiento, ni con contrataciones externas ni cargos de libre designación», precisó Salaya. «Se quiere que el ayuntamiento pueda tener viviendas en alquiler y que las mismas puedan ser accesibles para los jóvenes sin que necesariamente estén en una situación de exclusión social», detalló Salaya en la presentación de este acuerdo para el presupuesto.

El ayuntamiento tiene viviendas. Hace cuarenta años hizo una promoción de 767 en tres barrios: Moctezuma, Espíritu Santo y Aldea Moret. En los dos primeros ya se vendieron, mientras que en Aldea Moret se sigue contando con una bolsa de pisos. Hasta ahora estas viviendas se han utilizado con un fin de ofrecer un alojamiento a aquellas familias en situación de exclusión social.

Lo que se pretende ahora es algo diferente. Tener un parque inmobiliario con pisos en distintos barrios de la ciudad y que los mismos se puedan poner en un alquiler libre y con un precio máximo tasado por la administración. Será una oferta que va a estar dirigida «principalmente a los jóvenes, que es el sector de la población en el que existe el problema», comentó López. No hay una disposición económica elevada. Con un millón y medio está muy limitado el número de pisos que se pueden adquirir, pero se trata de un primer paso de una intervención en el mercado del alquiler.

En cuanto al tercero de los acuerdos destacados, la creación de una marca de Cáceres con sus festivales, sus efectos no se verán de manera inmediata. Primero se tendrá que redactar una ordenanza y después habilitar suficiente dotación económica para que los festivales de mayor relevancia tengan un mayor apoyo financiero por parte de la administración. En la presentación del acuerdo de los presupuestos no se definió de dónde iba a salir el dinero. Lo que se avanzó por el alcalde es que se pretende «garantizar una partida económica concreta a los festivales de gran relevancia y en los que se lleva trabajando con cierta calidad durante varios años». «El paraguas de la marca de festivales no abarcará toda la oferta cultural, sino los que posicionan la marca de la ciudad», añadió Salaya, que no detalló qué festivales incluirá.

El acuerdo cerrado con Unidas Podemos se suma al que ya se tenía con el edil no adscrito Teófilo Amores, lo que da al gobierno local el número suficiente de votos. Ya contaría con trece en una corporación de veinticinco concejales. El compromiso con Amores pasa por contar con financiación para la digitalización del archivo municipal, con 300.000 euros para mejoras en el cementerio viejo y con el aumento del presupuesto de Asuntos Sociales. Aunque el edil no adscrito puntualizó este jueves en declaraciones a Efe que otra de las demandas para dar su apoyo a las cuentas es que se retome el proyecto de recuperación del mercado de la Dehesa de los Caballos, añadiendo que hay un compromiso del gobierno local de recuperar esta iniciativa.