Cáceres: Una Pasión de carne y hueso

No hay dos sin tres. Se hizo de rogar la tercera a causa de la pandemia, pero finalmente, tras dos años sin procesiones, la Semana Santa cacereña recuperó el esplendor que siempre otorga la calle. Y si de esplendor y grandeza se habla, no hay escenario que pueda igualar al de la ciudad monumental cacereña. El histórico enclave fue elegido por tercer años aunque no consecutivo a causa de la pandemia como decorado para recrear las últimas horas de Jesucristo.

La ciudad monumental vuelve a ser testigo de la muerte de Jesucristo Así, las plazas y los adarves cacereños, acostumbrados ya al paso de las tallas centenarias, conmutaron este jueves la tradicional Semana Santa por una de carne y hueso, como lleva haciendo desde 2018. Y de igual manera que en las anteriores, la renovada Pasión viviente recibió similar acogida por parte de una ciudad que quiso arropar el que ha sido el primer acto cofrade multitudinario, antesala a las salidas que arrancan el Domingo de Ramos. En esta ocasión, el montaje al aire libre transcurrió en más de una decena de puntos del recinto amurallado y repartió esta vez un elenco de 200 personas, entre figurantes, actores y actrices e integrantes de bandas de música, bajo la dirección escénica de Marcos Yépez. El encargado de encarnar el rol principal fue Santi Senso. Dos años después de lo previsto, el cacereño tomó el testigo de Chus Pablos y de Jaime Costas, en el papel de Jesucristo, que ambos interpretaron previamente en las piezas de 2019 y 2018, respectivamente. De esta forma, ante un aforo concentrado en su mayoría en los puntos estratégicos, arrancó como siempre puntual la función. Partió tal y como estaba previsto de la plaza Mayor con una comitiva de milicias romanas de Mérida de las asociaciones Emerita Antiqua y Ara Concordian que enfiló la primera parada en la plaza del conde de Canilleros, donde se representó la oración del Huerto y el prendimiento ante un reguero de olor a incienso y un silencio solo roto por los teléfonos móviles. Ahí hizo su primera aparición Senso, pausado y contundente. De ahí se trasladó a Santa María donde aguardaba Caifás. Sin duda, la plaza de la concatedral concentró el grueso del público. Más tarde a San Jorge, donde entre el juicio de Poncio Pilatos y Herodes se produjo uno de los momentos estelares, el de la flagelación, que en esta ocasión se representó oculta por el séquito que acompañaba a la Muerte. El sonido de los azotes y un manto de luces rojizas completó el momento. El Vía Crucis ha emprendido su recorrido por los adarves hasta San Mateo, donde pasadas las 22.00 horas ha tenido lugar el momento de la crucifixión que se ha reservado este año un detalle de innovación y ha sustituido las cruces de madera por unas elaboradas con efectos de iluminación. En todo momento, la recreación ha podido seguirse en streaming en la página de Youtube de tusemanasanta.com. Fue en 2018 cuando por primera vez la capital cacereña incorporó la recreación a su programa de actos con motivo de la Semana Santa. Entre sus principales impulsores estuvieron Jacinto García y César García, ambos fallecidos el pasado año. Precisamente, esta edición reservó un homenaje para los dos y familiares suyos formaron parte de la representación.