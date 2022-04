«Tras el covid han subido los delitos contra la libertad sexual»

-Vuelve a Cáceres después de siete años, a una comandancia que ya conoce, ¿qué retos se plantea?

Los retos que nos planteamos son un espejo de lo que ocurre a nivel nacional, principalmente la lucha contra la violencia de género y la cibercriminalidad. Para ello hemos creado los equipos Viogen y los Arroba, que se dedican en exclusiva a ambos tipos de delitos. En violencia de género trabajamos conjuntamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, recién creado, y damos la posibilidad de que las víctimas puedan declarar a través de videoconferencia. Así no ha lugar a que la víctima tenga que encontrarse con el agresor. A veces, si no se trata bien la entrada de uno y la salida de otro, pueden llegar a encontrarse. La declaración se hace desde el puesto de la Guardia Civil, donde tenemos tablets.

¿En violencia de género es en el único delito en el que se puede declarar a distancia?

Ahora mismo la posibilidad técnica la tenemos, siempre que el juzgado lo acepte, se puede hacer. Muchos guardias civiles cuando tienen que ir a declarar por una diligencia policial solicitamos al juzgado que su declaración se haga por videoconferencia, desde la comandancia o desde los cuarteles. Durante la pandemia se utilizó mucho y esa adaptación, por nosotros, se puede convertir en permanente.

¿Qué necesidades cree que tiene en estos momentos la Guardia Civil de Cáceres?

Como en cualquier organización siempre falta material, personas y recursos financieros. En Cáceres estamos relativamente contentos, tenemos un 89% de cobertura del personal (casi 9 de cada 10 plazas vacantes están cubiertas) y hemos recibido 23 vehículos nuevos hace unas semanas. Diputación nos da 100.000 euros anuales para mejoras en las infraestructuras, desde los acuartelamientos hasta en los pabellones de los guardias civiles y sus familias. Eso también ayuda a que hagan arraigo en la población.

En su discurso en la toma de posesión habló de los delitos informáticos, ¿es la provincia de Cáceres un objetivo para estos delincuentes por el envejecimiento de la población?

No necesariamente, aunque ser una persona mayor y, por lo tanto, menos adaptada a las nuevas tecnología, es un factor de riesgo. Por eso hacemos también prevención a través del plan mayor de seguridad. Ofrecemos a los equipos para que vayan a distintos colectivos para realizar charlas y advertir y concienciar de los peligros de las nuevas tecnologías. Si recibes un email o un sms en el móvil y no conoces bien el destinatario, lo mejor que puedes hacer es no abrirlo porque hay casos en los que, simplemente con pinchar en el link, ya la estafa está garantizada. También se hacen charlas a jóvenes. Antes iban orientadas a la prevención de drogas, acoso o bullying y ahora lo complementamos con las estafas por internet; además del acoso y la estafa a través de redes sociales. Concienciamos de que el acoso o los insultos, no porque se hagan en el foro de la página web del instituto, no va a tener un reproche penal.