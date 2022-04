Los padres del colegio Extremadura de Cáceres claman contra la supresión de una línea de Infantil el próximo curso en una concentración que llevaron a cabo en el centro, secundada por medio centenar de personas. Con pancartas en las que podía leerse «en el Extremadura no sobra nadie» o «50 plazas prometidas» quisieron reivindicar la necesidad de que el colegio siga ofertando las 50 plazas que tiene este curso. Según asegura la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), Educación se comprometió a mantener las dos líneas y, si no había demanda, eliminaría una. Sin embargo se ha suprimido antes de que termine el proceso de escolarización.

«Hay un disgusto y una desazón enorme porque no se ha respetado el compromiso», aseguran desde el Ampa. Y añaden que no comprenden porqué se suprime una línea en su centro cuando otros colegios de la misma zona tampoco tienen alumnos suficientes para llenar dos aulas. El colegio ha realizado «una labor encomiable» para mejorar la imagen del centro, con la rehabilitación del mismo, que se consiguió después de años sin reformas, y con la incorporación de profesorado especializado en atención a la diversidad. «Hay una implicación del Ampa, de la barriada y de la sociedad con este colegio», destacan los padres de este centro público.

Ayer la dirección del Extremadura mantuvo una reunión con la delegación provincial de Educación para explicarles los motivos que han llevado a suprimir esta línea. Pero, a pesar de las peticiones del equipo y de la asociación de padres, no se ha dado marcha atrás en esta decisión y finalmente el próximo curso habrá solo 25 plazas para primero de Infantil.

El próximo año, eso sí, Educación abrirá un aula de dos años en este colegio, precisamente para incentivar las matriculaciones en el primer ciclo de infantil. En esta clase de guardería se ofertarán 18 plazas por lo que, según critican los padres, el curso 2023/2024, si se mantiene solo una línea, la oferta no será de 25 plazas sino de siete. «Si los 18 niños de 2 años se quedan en el colegio ya tienen asegurada su plaza por lo que solo habría sitio para siete más», dicen.

Y protestan, además, porque al suprimir pupitres en este centro, están limitando la posibilidad de escolarizar a los niños en un colegio público no bilingüe en esta zona (el resto de centros dependientes de la administración sí lo son). «A unos pocos metros de distancia se ofertan en otro centro público 75 plazas ¿la baja natalidad solo afecta al CEIP Extremadura?, ¿van a permitir que no se pueda elegir centro público no bilingüe?», se quejan en una carta que han remitido a la Consejería de Educación. «No puede condenarse la educación de nuestros hijos a base de ir restando recursos que pueden mantenerse», añaden en esta misiva a la Junta de Extremadura.