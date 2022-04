Se ha celebrado el día europeo de la artesanía y nuestra región, como de costumbre, ha pasado de puntillas. No ha habido una celebración pomposa que haya calado en nuestra comunidad para promocionar nuestras artesanías y a nuestros artesanos ni que haya servido para mostrar el rico patrimonio artesanal que nuestra región tiene.

La verdad es que este año podía ser un año especial para nuestra artesanía, pues en el punto 65 del programa del partido que está en el poder en nuestra comunidad se promete la creación de un Centro para la Innovación de la Artesanía de Extremadura, pero desgraciadamente, como ocurre casi siempre, lo prometido por los políticos cuando están en el poder queda en aguas de borrajas. Y no es porque no guste la idea, ya que en Cáceres se aprobó por el pleno y con mayoría absoluta solicitar que la sede estuviese en nuestra ciudad.

Por ello los artesanos tenemos mucho que mostrar y poco que celebrar. Me entristece que no tengamos políticos valientes que apuesten por este gremio que tanto puede aportar a la creatividad, a la cultura, a la tradición, a la innovación y al empleo. Cuando le pregunto a un político/gestor cómo van las gestiones del centro de innovación y éste te responde que de ‘eso no hay nada ni lo habrá’, uno, como artesano y como ciudadano, se viene abajo y deja de creer en la clase política. Ellos no creen en la artesanía como valor añadido, pese a que es una actividad que da sentido a nuestras ciudades patrimonio de la humanidad y a nuestra región. Tal vez porque asocian la artesanía con mercadillo medievales, eventos musicales o venta ambulante. Y eso hace que no se conozcan a otros artesanos que en muestra región apuestan por el diseño, la innovación o la internacionalización.

A esos artesanos que apuestan por las nuevas tendencia y por la innovación en procesos y productos se les hace muy difícil el camino al no haber un liderazgo desde el Gobierno autonómico que apueste por actividades y acciones desde el paraguas de un Centro de Innovación de la Artesanía, y que este en un futuro próximo se sume a la lista de los Centros de Referencia Nacional de Artesanía.

*El autor es artesano