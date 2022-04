«Estaremos alerta para que se vigile el ruido en La Madrila»

La Madrila cambia de representantes vecinales tras más de dos décadas. Después de 24 años al frente, la barriada despide a Miguel Salazar como portavoz de los residentes y ha elegido en asamblea como relevo a Francisco de Borja Gutiérrez y Gómez para dar voz de los vecinos. El cacereño encabeza una candidatura en la que Salvador Calvo será vicepresidente, Nuria Ruiz será tesorera, y como vocales se encuentran María Josefa Solís, Juan Antonio Martín, David Acedo, Gloria Casado y María Teresa Hernández.

De Borja se encuentra desde hace décadas ligado al mundo de la comunicación y la publicidad, es director del medio Digital Extremadura y está vinculado a vida social cacereña en el mundo de la hostelería, es gerente de la asociación de cocineros y reposteros de Extremadura (Acocyrex), y responsable del festival de cantautores Cantautaria. En esta nueva etapa se centra en el movimiento vecinal en una asociación con una relevancia histórica para la ciudad. El Periódico Extremadura charla con él horas después de haber sido elegido para conocer las líneas en las que centrará su mandato.

En declaraciones a este diario, defiende en primer lugar que la candidatura no persigue un afán «presidencialista» y sostiene como pilar fundamental la trascendencia del barrio en la propia idiosincrasia de Cáceres. «Esta barriada es muy importante en la ciudad y necesita movimiento», pone de relieve en primer término. El nuevo portavoz incide, tal y como refleja en su eslogan de campaña, en que el propósito es trabajar para que en el barrio se sientan representados «todos» y hace hincapié en la necesidad de dinamizar un área vecinal que según expone, «está muy abandonada» a nivel institucional. «Hay que hacer muchas cosas», pone de manifiesto.

En las primeras horas como nuevo portavoz, ya ha definido los primeros pasos que llevará a cabo la junta directiva. No será hasta después de la Semana Santa cuando tomará posesión oficialmente, pero ya han definido un consenso sobre las primeras líneas en las que sustentarán los primeros meses. En primer lugar, sostiene, establecer un contacto a nivel institucional. En un principio, con los responsables municipales, la concejalía de Participación Ciudadana y el resto de áreas, Cultura, Patrimonio y Seguridad y por supuesto, con la propia alcaldía. «Queremos reunirnos con todas las áreas y con el alcalde al que le vamos a exponer la situación del barrio en todos los aspectos», expone. En este momento, trabajan para ultimar un estudio detallado que presentarán al ayuntamiento sobre la realidad de la zona y las carencias del barrio para enfocarlo hacia un futuro más «dinámico y activo».

En segundo lugar, se integrarán en la Agrupación Vecinal de la que la asociación no forma parte y por último, tienen previsto mantener un encuentro con la Subdelegación del Gobierno en materia de «convivencia». Hace referencia, en este sentido, a que el objetivo de la asociación vecinal no se centrará exclusivamente a mantener una estética cuidada en el barrio sino también a cuidar detalles relacionados con uno de los mayores problemas que ha afrontado la zona de forma histórica, el ruido y los problemas de convivencia relacionados con el ocio nocturno. «Yo como residente soy sufridor del ruido y es cierto que está volviendo, queremos que no afecte al descanso de los vecinos, comprendemos que haya ocio nocturno pero que haya continuamente 300 personas en la calle por la noche no es de recibo», añade.

Precisamente sobre este asunto el propio ayuntamiento se pronunció esta semana y anunció que aumentará la vigilancia policial para evitar que existan conflictos relacionados con el descanso vecinal. Al respecto, apunta que desde el colectivo vecinal que se mantendrán vigilantes. «Ahora vamos a comprobar si esta medida se lleva a cabo, estaremos alerta», apunta.

No obstante, De Borja incide en que la postura de la asociación será la del diálogo y rechaza que vayan a producirse situaciones similares a las de años anteriores. «Queremos tener una relación cordial con los hosteleros, no nos vamos a enfrentar con nadie», concluye.