Primero fue en la víspera del Día de los Enamorados en febrero y ahora en plena Semana Santa. Ambas son dos fechas clave para la venta de flores y en ambas ocasiones Flores Juanvic ha tenido que lamentar problemas en la línea de teléfono fijo, que impide que puedan atender con normalidad la avalancha de pedidos.

A lo largo de la semana y este sábado y domingo, dos días en los que se aglutina el grueso de encargos, Juan Vicente Pulido, propietario del negocio, critica que de nuevo el servicio de teléfono que tienen contratado con el número 927499472 no ofrece la respuesta adecuada. "No se escucha bien o no nos entran las llamadas, siempre ocurre cuando más encargos tenemos", critica. En ese sentido, lamenta las pérdidas por no poder atender los pedidos y expone su hartazgo. "Es de vergüenza, estamos hartos", pone de manifiesto.

La línea que tienen contratada es de Telefónica. En su momento, expone ya costeó de su propio bolsillo una actuación para llevar la línea fija hasta su negocio junto a la estatua de Gabriel y Galán. "Me gasté 800.000 pesetas", añade. En cualquier caso, en los últimos años no han dejado de repetirse problemas con la conexión telefónica, una de las vías por las que recibe más encargos.

En su momento fue porque no le conectaron la fibra óptica y ahora porque la línea que tiene no cumple con su cometido. Asegura que ya se han puesto en contacto con la empresa pero no ofrecen ninguna solución. En cuanto al anterior incidente, el del 14 de febrero, le avanzaron que llamarían a un técnico pero no se personó. Ahora, con una lista interminable de incidencias, no encuentra solución posible salvo la de recurrir a los juzgados.

De momento, a lo largo de esta semana busca como alternativa el 628928827, una línea de móvil alternativa para atender a los clientes que no consigan comunicarse a través del número fijo.