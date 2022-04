Cáceres ya está lista para recibir a la patrona después de dos años sin desfile por la pandemia del coronavirus. La Procesión de Bajada arrancará a las 17.00 horas de hoy desde el santuario de la Montaña, media hora antes de lo habitual porque por primera vez en la historia de la hermandad la talla cruzará la nueva pasarela peatonal de la ronda este a la altura del mirador y de la ermita del Amparo, cuyo mayordomo, Agustín Margallo, será el encargado de la declamación, con un pequeño pregón y una ofrenda floral. Dadas sus dimensiones, el paso atravesará el puente solo cargado por los hermanos y luego le seguirá el cortejo.

Llegada a Concejo

La Virgen llegará a Fuente Concejo a las 19.30 horas. La cargan 120 hermanos divididos en cuatro turnos. Allí será recibida por la ciudad y las autoridades. Entre ellas, se espera la presencia del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, concejales del equipo de gobierno y la portavoz del equipo de gobierno, María José Pulido, que será la encargada de entregar el bastón de mando a la Virgen en ausencia del alcalde, Luis Salaya, que permanece en casa por coronavirus.

Caleros y la tuna

Tras el recibimiento en Concejo la procesión pasará por Caleros, hermana de honor de la cofradía, donde se le cantará El Redoble. El desfile seguirá hasta la ermita del Vaquero, donde el coro Alborada del padre Gianni le cantará Virgen Morenita. De ahí a la Cuesta del Marqués, con las canciones de las amas de casa. En Santiago, recibirá el homenaje de los Scouts Sant Yago y de las cofradías del Nazareno y de la Sagrada Cena. Seguirá por la calle Godoy, calle Zapatería y un repique de campanas llevará a la Montaña a las Cuatro Esquinas, donde la Tuna de Magisterio de Cáceres le cantará.

A las 21.30, en la plaza Mayor

De ahí llegará la Virgen a la plaza Mayor a las 21.30 horas, donde como es tradición la cargará a hombros la corporación municipal. A la altura de la ermita de la Paz Tamara Alegre le cantará una Salve. El programa incluirá una actuación del grupo Hakuna, la danza del guiador, música de la Banda del Humilladero y una marcha de la Banda de la Diputación, al tiempo que la patrona subía las escaleras del ayuntamiento donde se instaló su trono. Tras las palabras del obispo, de la portavoz del gobierno y del mayordomo, la patrona enfilará hacia Santa María, cargada por el turno segundo, a cuya entrada estará el Coro Rociero y la Banda Municipal, que le dedicará ‘Triana de Esperanza’.

Previsión meteorológica

Poco nuboso, 18 grados de máxima, probabilidad de precipitación: 0%. Rachas de viento moderadas.

Cortes de tráfico

Se cortarán al tráfico la Carretera de la Montaña, el acceso a la calle Fuente Concejo (desde la glorieta de San Francisco y desde la intersección de Fuente Rocha con la calle Concordia), la calle Caleros (desde la Plaza de Santiago y desde la calle Tenerías), la Plaza de Santiago (desde el acceso por la calle Sande), la Plaza del Duque, la Plaza Mayor, el Arco de la Estrella (desde los Adarves) y la Plaza de Santa María. La Ronda Sur Este se encontrará abierta al tráfico.

Novenario

A partir de ahí se iniciará el novenario, nueve días, del 21 de abril al domingo 1 de mayo, en los que la imagen permanecerá en la concatedral para ser venerada por los cacereños. Ese domingo, Día de la Madre, regresará al santuario en la procesión de subida.

Predicación

Ocupará la Sagrada Cátedra Ángel David Martín Rubio.

Presentación de los niños

Miércoles y jueves, 27 y 28 de abril a las 16.30 en Santa María.

XI Campaña Solidaria de Donación de Sangre

Miércoles 27 de abril, de 17.30 a 21.30, en colaboración con la hermandad de donantes de sangre San Pedro de Alcántara en el Palacio Episcopal.

X Campaña Solidaria de Recogida de Alimentos no Perecederos

Se podrá hacer entrega de las donaciones en el Palacio Episcopal a lo largo del jueves 28 y durante la mañana del 29 de abril.

Centenario del Colegio San Antonio

Jueves, 21 de abril a las 11.00 horas en la Concatedral de Santa María.

Homenaje a la Guardia Civil de Cáceres

Miércoles, 27 de abril a las 11.00 horas en la concatedral de Santa María.

Besamanto

Se celebrará los días 29 y 30 de abril, desde las ocho de la mañana y hasta las doce de la noche, pero se sustituye por una inclinación ante la imagen debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19. Se elimina el Besamanto de Enfermos por seguridad sanitaria.

Venta de roscas

Viernes 29 y sábado 30 en el Palacio Episcopal.

Santa María, abierta: este es su horario

Durante el Novenario, en el que habrá confesiones y diez misas diarias, la concatedral estará abierta todos los días desde las ocho de la mañana hasta la medianoche, y aunque ya no será obligatorio el uso de mascarillas en interiores, la Cofradía de la Virgen de la Montaña recomienda que se utilice en el interior del templo, así como en las procesiones o momentos de aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus. Por ello, en el transcurso de todo el novenario y a las horas de mayor afluencia en la concatedral, habrá un servicio de apoyo de la Asociación Ara para intentar que no se acumule el público con puntos de entrada y salida. De esta manera, se aconseja que se acceda al templo por la puerta de Santa María que hay frente al Palacio Episcopal, a excepción de las personas impedidas, y que las salidas se realicen por la portada que hay justo al lado del Palacio de la Diputación. En la concatedral no parará el trasiego, pero en todo momento se contará con el apoyo de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y del ayuntamiento.

Retransmisión de la predicación

La predicación de la misa solemne del novenario será retransmitida por Radio María en el 94.7 de FM en diferido una hora más tarde.

10.000 programas de mano y 20.000 estampas

La cofradía ha realizado 10.000 programas de mano del que destaca su contraportada, ilustrada por la visita que el nuevo obispo, Jesús Pulido Arévalo, giró al santuario nada más celebrarse su ordenación. Igualmente se han editado 500 copias del pregón que esta noche pronuncia la exalcaldesa Elena Nevado del Campo en Gran Teatro, y 20.000 estampas del Besamanto.

Procesión de Subida

Tras los nueve días en la ciudad, el domingo 1 de mayo, a las 9,00 horas, se celebrará la procesión de retorno al santuario con el acompañamiento musical de la Banda Municipal y la de la Diputación Provincial. A su llegada, habrá una misa de romeros en la explanada del templo. Una vez colocada la Virgen en su camarín los hermanos retomarán la costumbre ancestral de reunirse en el Hoyo, para recitar poesías. El vino, como es tradición, lo pagará el hermano mayor.