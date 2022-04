Con la camiseta inspirada en la jota del Redoble, diseñada por el artista Luis Rosado, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha enviado un mensaje a los cacereños a través de sus redes sociales durante el día más especial de la primavera cacereña: la bajada de la Virgen de la Montaña, acto al que el mandatario municipal no ha podido acudir al encontrarse en casa con coronavirus.

El alcalde ha dicho: "Aunque el covid-19 me haya dejado sin poder acudir a la primera Procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña como alcalde, no me ha impedido poder estrenar hoy esta pedazo de camiseta del artista Luis Rosado que me hace sentirme un poquito más cerca, ¡Disfrutad del día, cacereños y cacereñas. Me dais mucha envidia!".