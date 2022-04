Cruz de los Caídos de Cáceres: ¿firmas de quién?

El viernes 22 de abril, se publicó en este periódico otra noticia descontextualizada sobre las 69.000 firmas entregadas en defensa de la Cruz de los Caídos. Según la citada portavoz de Salvemos la Cruz, María Isabel González, «todo el mundo está de acuerdo en que siga en su sitio». Todo el mundo no -69.000 personas-. Queda por aclarar, sin embargo, de dónde proceden estas firmas, un detalle lamentablemente ausente de las noticias publicadas en este medio.

Según las últimas cifras oficiales del ayuntamiento, la población de Cáceres en 2020, año en el que empezaba la campaña de recogida de firmas, era 96.527 personas. Quitando las franjas de edad de entre 0 y 14 años, presumiendo que Salvemos la Cruz no cuenta con las firmas de bebés, niños y niñas, resta una población mayor de edad de 83.354 personas. Por lo tanto, las 69.000 firmas representarían casi un 83% de la población que supuestamente ha mostrado su apoyo de que permanezca la Cruz.

Tal resultado sería un verdadero milagro estadístico. Para contrastar, en el año 2018 la campaña de recogida de firmas más exitosa en España fue administrada a través de Change.org, bajo el lema ¨Diputados, si no curráis, ¡no cobráis!¨. Dicha campaña, de nuevo la más exitosa de aquel año, recogía 780.000 firmas, lo cual representaba sólo el 1,67% de la población.

Entonces, ¿la campaña de Salvemos la Cruz se limitó a recoger firmas sólo de cacereños y cacereñas? Poco probable, si no imposible. Pero ante la falta de datos contextualizados, tal inferencia no sería del todo ilógica por parte de los lectores del periódico. Y si no todas las 69.000 firmas corresponden con la ciudadanía de Cáceres, ¿cuál ha sido el rango geográfico para su recogida? Dejar estas preguntas sin resolver tiene el efecto de prestar un carácter de legitimidad a la plataforma Salvemos la Cruz que no se merece. Cuestiono abiertamente la validez y la relevancia de esas firmas.