Un poco de aquí y de allá

Ya os habéis quitado las mascarillas?, la gente anda un poco desconcertada, unos que si, otros que no y otros que no saben o no contestan. Esta incertidumbre favorece el debate y hace que cada uno se exprese, de su opinión y favorece las relaciones interpersonales ¿o no? La semana santa estaba claro que iba a hacer que los contagios aumentaran, y se podía haber esperado un poco, pero no, los casos graves no aumentan, los ingresos subirán un poco, pero nada preocupante; ¿y la atención primaría qué?, ¿se colapsará otra vez? “bueno hombre, es que sois un poco tiquis-miquis, se nota que no habéis tomado decisiones de esta envergadura” ¡Ah vale, vale!

La Extremadura vaciada ¿cómo ha vivido la Semana Santa? ¡Ay la Extremadura vaciada¡ Los pueblos se han llenado de gente, no solo en los apartamentos rurales, sino con la visita de los autóctonos que vuelven a sus casas a pasar estos día, los bares del pueblo hasta los topes, pero… a los cuatro días sus calles se volverán a quedar vacías, solo recorridas por los pocos que tienen que atender sus huertos o los corrales con sus cuatro gallinas. Y lo que es peor, mucho peor, leyendo el letrero de ‘cerrada’ que han puesto en la puerta de su única oficina bancaria. Acabo de escuchar esta mañana una noticia que me ha desconcertado. Hará algún tiempo, algún responsable de alguna oficia de la administración autonómica, anunciaría a bombo y platillo que se habían recibido de Europa cinco millones de euros, para modernizar las estructuras de producción de no se que sector. Una vez pasado el tiempo se habían recibido ocho o nueve proyectos que solicitaban subvención, de los cuales se habían aprobado dos, con un presupuesto que no llegaba a los cien mil euros. Como los plazos de la concesión han finalizado habrá que devolver el resto de dinero (cuatro millones novecientos mil euros). Don Guillermo, de esta situación ¿hay algún responsable, no hay nadie que de explicaciones? “No preguntes esas cosas, es lo que suele suceder normalmente”. El mes de mayo está al caer: feria del libro, romerías, bajadas de patronas, dragones, womad, ferias, fin de curso…que cada cual escoja lo que le guste, porque hay donde elegir. No nos olvidemos, por favor, de la guerra en Europa, las imágenes de las ciudades destruidas deben seguir siendo un continuo toque de atención a nuestras conciencias.