Wisniewski: «¿Cuándo producirá España microchips? Los necesitamos ahora»

Con la pandemia del coronavirus la sociedad se ha acostumbrado a hablar de ciertos términos que nunca antes había escuchado. Y no solo los que tienen que ver con el entorno sanitario, sino de otros derivados de esta crisis. Es el caso de los microchips, que hasta que no estalló el covid la mayoría no sabía que eran imprescindibles para tantas cosas. Y una de ellas son los automóviles: La mayor parte de los coches utilizan estos elementos eléctricos para regular aspectos como la potencia. De hecho, un solo vehículo (de los más actuales) puede llegar a contar con más de un centenar de este tipo de microprocesadores. Por eso su escasez ha puesto en jaque a todo el sector, incluida la planta cacereña de Catelsa.

El principal problema es que estos elementos se fabrican casi en exclusiva en Asia, por lo que todos los mercados del mundo dependen de este continente. Por eso, para paliar esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a principios del mes de abril una inversión 11.000 millones de euros con el objetivo de poder fabricar microchips en el territorio nacional. Pero llega tarde porque aún no se ha producido ninguno, ni se sabe cuándo podrá hacerse. «¿Cuándo va a estar esta partida de microchips? La inversión está muy bien pero nosotros el problema lo tenemos ahora, los necesitamos ahora, no dentro de unos meses o de unos años», critica a este diario el director de Catelsa, Jean Luc Wisniewski.