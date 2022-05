El placer de escuchar a Javier Cercas

«La literatura es placer, pero también es conocimiento. Por eso la comparo con el sexo, que es placer y conocimiento de uno mismo y de los demás. Y por eso acompaño en el sentimiento a quien me dice que no le gusta leer». Así comenzó ayer su intervención Javier Cercas (Ibahernando, 1962) en la Feria del Libro de Cáceres, cuya carpa se llenó para participar de una de las citas más esperadas de esta edición. Los asistentes, muchos de pie o siguiendo el acto desde el exterior, no quisieron perderse la lección magistral que siempre ofrece Cercas cuando habla. Y ayer volvió a hacerlo: «Las verdaderas novelas son las que te arrastran, te subyugan, te apasionan..., pero a la vez son capaces de plantearte los problemas más complejos».

Autor de obras traducidas en más de veinte países y a más de treinta idiomas, Javier Cercas presentó en Cáceres ‘El castillo de Barbazul’ (Tusquets), novela que completa la trilogía de ‘Terra Alta’, cuya primera entrega ganó el Premio Planeta en 2019. Su éxito de ventas le ha llevado a defender el valor de las obras literarias, independientemente de los premios y de su acogida, pese a que «cuando uno gana el Planeta, todas las sospechas se disparan», ha afirmado en algunas ocasiones. «Las novelas de la Terra Alta son tres novelas distintas y un libro verdadero», dijo ayer. «Y las tres formulan en el fondo una pregunta muy elemental: ¿Es legítima la venganza cuando la justicia no hace justicia? Y esto, que en la realidad no se puede hacer, se puede hacer en la novela, en la ficción, que cuestiona nuestras certezas más arraigadas hasta sacarnos de nuestras casillas, hasta sacar de nosotros ese animal enjaulado que llevamos dentro», reflexionó Javier Cercas, ahondando en la esencia de este nuevo libro. Un día para no parar La de ayer fue una jornada muy intensa en la Feria del Libro, posiblemente la más variada de esta edición. Por la mañana, el sociólogo Santiago Cambero, introducido por José María Vergeles, dio a conocer su libro ‘50+2’ (editorial Editamás), formado por 52 artículos publicados en la prensa extremeña que analizan este periodo de crisis sucesivas en el que ha entrado el mundo, con su ‘panicofilia’ y ‘felicracia’ orquestada desde “ciertos despachos”, por lo que Cambero hace una apelación a la sociedad civil europea y española para reorganizarse, “porque hay grupos sociales que se están rearmando y están naturalizando el discurso del odio y del miedo". Posteriormente, Alonso Torres Ventosa presentó ‘Porque en el fondo es una bestia’ (A.C. Letras Cascabeleras), un poemario fruto de la visita de las musas después de una “trinchera” de tres años. “Tras el confinamiento, de repente empezó a salir una colección de poemas, de ellos 66 se publican en este libro”, afirmó. Se trata de una obra irreverente con poemas sobre ciencia ficción, sexo, rock and roll, desamor... Ya al anochecer se rindió un sentido homenaje a Julián Rodríguez, editor, escritor y galerista fallecido a una edad temprana. Intervinieron Miguel Ángel Lama, Liborio Barrera y María Jesús Ávila. Finalmente, el Auditorio del Parque del Príncipe acogió un concierto solidario de música y poesía con las cantautoras María Ruiz, La Mare y Eva Sierra, y la poeta Noelia Morgana, acompañadas por La Piltra en la percusión.