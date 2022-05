Playas cercanas y viajes al norte, los destinos prioritarios de la población cacereña

El hecho de que los cacereños estén demorando su decisión sobre las vacaciones no quiere decir que no estén deseando viajar. Según datos recogidos por Appinio a través de una encuesta, el 92% de los españoles espera pasar una estancia en otro lugar durante 2022. Los ciudadanos que ya se acercan a las agencias de Cáceres para interesarse por los destinos, y algunos para contratarlos, dejan claro que este verano las estancias en playas cercanas siguen siendo prioritarias porque los usuarios aún no están muy concienciados para hacer distancias especialmente largas y menos al extranjero, es decir, para retomar las costumbres prepandemia.

Así, entre los lugares más demandados este año se encuentran las playas próximas, especialmente Huelva y Cádiz. A mayor distancia, la Costa del Sol (sobre todo Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola) es otra opción muy recurrente, pero zonas más distantes con buenos hoteles y recursos como Almería o Granada pierden bastante peso en las preferencias costeras de los cacereños. Tan solo la opción de Benidorm les anima a cubrir más kilómetros. En realidad se trata de un destino bastante solicitado porque, según explican las agencias, combina buenos precios con una gran oferta de ocio que satisface a todas las edades. El segundo lugar tras el turismo de playa lo ocupan los viajes al norte peninsular (Galicia, Asturias y Cantabria preferentemente), sobre todo a través de circuitos que incluyen cultura, gastronomía y algún baño en el l litoral aunque menor. La tercera posición la ocupan los viajes al extranjero. Los profesionales de las agencias explican que solo se han recuperado un 30% respecto a los años anteriores a la pandemia, porque aún hay miedo a traspasar fronteras y recelo por las restricciones de otros destinos (certificados covid, vacunas, PCR…). Las principales reservas se centran en Eurodisney y en los cruceros por el Mediterráneo. También han vuelto los viajes por Europa pero se limitan a los destinos más próximos como Italia, Francia y Reino Unido. El conflicto en Ucrania también influye y cae la demanda hacia el Este (Rumanía, Bulgaria, Polonia…). Un destino que sigue con fuerza es Egipto.