Cáceres, a la espera de su Womad más pletórico

Cáceres aguarda ya las últimas horas para celebrar el que se encamina a convertirse en su Womad más pletórico. Dos años ha tenido que esperar la capital para que una de sus citas más emblemáticas y con mayor proyección internacional regrese a su casa.

Dos años de silencio después, el festival recupera sus escenarios y su cartel con una normalidad similar a la que se respiraba en los años previos a la pandemia. No obstante, el parón de dos ediciones parece refrendar el vínculo que mantiene la ciudad y la marca desde hace más de treinta años.

A falta tan solo de que arranque este jueves, se respira un ambiente invadido por la impaciencia y por las ganas. La organización parte con las expectativas de superar los más de 100.000 asistentes que mantiene como media desde los últimos años. Cierto es que puede haberle jugado en contra haber presentado el cartel a una semana de su celebración porque ha provocado que fieles a la música hayan desistido de acudir, no obstante, la realidad que se contrasta es la de los alojamientos turísticos, que rozan este fin de semana prácticamente ya el 80%.

Estos son los datos que maneja la portavoz de la asociación de apartamentos turísticos Aptuex, María Fernández, que precisa que aunque aún hay plazas disponibles sí se ha producido una constante de reservas de cara al festival. «Hemos notado movimiento aun que otros años a estas alturas estaba todo completo», sostiene.

En relación a que no haya un ‘boom’ de reservas comparado con otros años del festival argumenta, por un lado, que la «gente está más relajada» con respecto al coronavirus pero aún mantiene «cierta prudencia, en segundo lugar, que este año Womad ha coincidido con muchas festividades seguidas, entre ellas la Semana Santa o el puente de Mayo y por último, precisa que el perfil tiene una demanda diferente y busca un alojamiento más económico.

También supera ya más del 80% de ocupación el camping, uno de los alojamientos por excelencia para los asistentes del festival y un espacio que este año colabora, junto a Renfe, en la promoción de la cita.

En un balance previo fuentes de las instalaciones concretan que tanto los 9 bungalós como las 9 habitaciones se encuentran ocupadas y acumulan multitud de reservas para las 129 parcelas que distribuyen para caravanas.

También disponen de una zona exclusivamente para la acampada por la que se han interesado los asistentes, sostienen desde el camping. La valoración es clara: «Va a venir mucha gente». De hecho, esperan recibir inquilinos tanto del propio país como de los países de Europa, Francia y Reino Unido, entre los más numerosos.

¿Qué pasará con los vasos?

En cuanto a lo que compete a la hostelería, otro de los sectores que más impacto económico recibe del festival, la edición parte con quejas de los negocios de la plaza Mayor. La justificación de las críticas se encuentra, según detallan, en lo que consideran «una falta de previsión» a la hora de comunicar el protocolo a los bares. Como cada año y debido a que deben retirar las terrazas en el horario de los conciertos --sí podrán instalarla hasta las 15.00 horas--, el ayuntamiento les permite instalar una barra para dispensar bebidas. No obsante, los dueños de los locales lamentan que el ayuntamiento no se puso en contacto con ellos hasta ayer para precisarles los requisitos que deberán cumplir.

En este sentido, uno de los puntos que más conflicto genera es el uso de vasos reutilizables, una cuestión contemplada en la propia ordenanza municipal. Al respecto, los hosteleros aseguran que no cuentan con margen suficiente a nivel logístico a falta de 24 horas para que comience el festival para que puedan disponer de los recipientes que no son de plástico. No precisa el consistorio, preguntado por este rotativo, si multará a los negocios que no cumplan la norma.

En relación a las bebidas, la propia organización, tal y como lo hizo ya en la última edición, dispondrá de barra en el Foro de los Balbos que gestionará Ágora Espectáculos.