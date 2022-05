El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, ha pedido esta mañana públicamente al gobierno municipal que dé explicaciones de por qué no se ha llevado todavía al pleno de la corporación local para su aprobación el presupuesto de 2022. "No hay excusas, no vale la excusa de que no se tiene el apoyo político, sino solo la incapacidad del gobierno local para traer el presupuesto al pleno", comentó Mateos, quien insistió en que Cáceres "no puede vivir solo de tuits y anuncios" en una crítica a la política de comunicación seguida por el gobierno.

El PP, con el apoyo del grupo municipal de Cs y de los ediles no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, ambos de Cáceres Viva, han pedido la celebración de una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda para que la concejala del área, María Ángeles Costa, dé explicaciones. "No se puede normalizar lo que no es normal", manifestó Mateos al aludir que en los tres últimos años se hayan aprobado los presupuestos cuando ya ha transcurrido más de medio año. El portavoz de los populares recordó que una de las consecuencias de este retraso es la escasa ejecución de los presupuestos, con una parte de las inversiones de los presupuestos participativos sin acometer, al mismo tiempo que criticó a la concejala de Economía, María Ángeles Costa, porque aún no haya informado del resultado del remanente de tesorería con el que se cerró el ejercicio de 2021. Mateos citó una relación de inversiones que aún no se han ejecutado y denunció el retraso en acometer las actuaciones que se iban a financiar con el crédito de 8 millones de euros que se contrató el pasado año. Para el portavoz del PP "no es comprensible" que el gobierno, teniendo apoyo político y financiación, no esté ejecutando las inversiones del presupuesto del pasado año. Además cuestionó que este año "ni siquiera se sea capaz de poner en marcha una campaña de asfaltado, es incomprensible". Para el portavoz del grupo municipal del PP, de lo que se trata ahora es "de dar certezas y de trasladar a la sociedad de que existe un gobierno serio y responsable", algo que para los populares no se estaría dando.