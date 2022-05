Cáceres explotó en la segunda jornada de Womad (el viernes). Y lo dicen las cifras. Según los datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la 1.05 horas había en la plaza Mayor 25.683 personas. Fue el momento en el que más público se congregó, coincidiendo con el inicio del concierto de la banda de Bamako Songhoy Blues (Mali), que representa el futuro del rock and roll en África. De media, en la plaza Mayor hubo un flujo de 14.000 asistentes durante toda la tarde. Y es que hacia las 20.00 horas ya no cabía ni un alfiler y continuaba el trasiego de personas que peregrinaban, botellón en mano, hacia la plaza.

Por el momento la edición está siendo histórica, no solo porque Womad ha cumplido 30 años en Cáceres, sino porque es la más multitudinaria que se recuerda. Y entre tanta gente si hay algo que llame la atención es la tranquilidad con la que está transcurriendo todo. Cruz Roja, ARA y DYA atendieron durante todo el día 18 incidencias, la mayoría leves. Solo hubo dos que precisaron el traslado al hospital: una persona que se había roto una pierna y otra por el consumo de alcohol y drogas. Es el balance quede la reunión diaria de seguridad que se ha celebrado la mañana de este sábado, en la que han participado el ayuntamiento, la organización de Womad, la Policía Nacional y la Policía Local, bomberos, Conyser y DYA, ARA y Cruz Roja.

De nuevo, desde primera hora de la mañana la plaza Mayor estaba ya limpia y lista para una nueva jornada de Womad, después de que los operarios hayan trabajado durante toda la noche, después de que terminaran los conciertos pasadas las 02.00 horas. Sin embargo, y a pesar de que este año está siendo el más multitudinario, Conyser está recogiendo menos basura que nunca. Según sus datos, la noche de este viernes recogieron 10.700 kilos de basura, cuando en el 2019, la última edición de Womad celebrada antes del parón de dos años por la pandemia, recogieron esta segunda jornada 23.000 kilos. Este año, eso sí, hay más baños portátiles y más contenedores instalados.

Hoy se espera un sábado histórico. Desde mediodía los puestos del paseo de Cánovas han estado a reventar. Y decenas de personas se han agolpado en la calle San Pedro para presenciar la batucada y el pasacalles, con destino la plaza Mayor. Los conciertos comenzarán a las 18.45 horas con Pacombo Latino (Extremadura), también en la plaza.

Esta mañana algunos de los artistas han llevado a cabo un encuentro con los medios de comunicación. Ha asistido Liraz (Israel/Irán), que actuará a las 22.00 horas en San Jorge. Ha contado que su música es un homenaje a todas las mujeres iraníes que están mudas porque tienen prohibido cantar. Sus padres eran iraníes, pero pronto se trasladaron a Israel y, desde entonces, no ha vuelto a Irán. "Me siento triste porque no puedo visitar Irán, es enemigo de Israel y mi música me ayuda a aliviar ese dolor", ha afirmado esta mañana. Es un canto a la paz, a la libertad y a la unidad, valores de Womad.

También ha asistido J. P. Bimeni (Burundi), que actuará a las 21.00 horas en la plaza Mayor. Se marchó de Burundi hace dos décadas, después de la Guerra Civil, de la que salió herido. Y se marchó a Inglaterra. Su segundo disco, publicado en 2020, se llama 'Give me hope' (Dame esperanza). "Es lo que el mundo necesita hoy en día, está muy enfermo", ha asegurado.

También han estado presentes Pacombo Latino (Extremadura), que abrirán hoy el escenario de la plaza Mayor a las 18.45 horas, Cool up & the black belts (Extremadura), que actuarán a las 19.40 horas en la plaza Mayor. Y Virginia Rodríguez, que actuó la noche del viernes en San Jorge. Todos han celebrado los 30 años de Womad con una tarta regalo de la organización. "No sé si serán otros 30 años más pero sí unos cuantos más", ha afirmado la directora del festival, Dania Dévora, quien ha destacado también la tranquilidad del festival. "Este festival parece que no solo crece, sino que está apegado a la ciudad. Con cientos de miles de personas es casi un paseo", ha dicho.