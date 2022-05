Algunos aseguran haberse enterado ahora de que España espía. No sé en qué mundo viven pues el espionaje forma parte de la defensa de cualquier estado desde el principio de los tiempos. Y en nuestra época no solo hay espionaje de estado sino empresarial e incluso privado. Hoy si no te espían es que no eres nadie y a nadie le importa lo que haces, piensas o deseas.

Me sorprenden dos posturas políticas sobre todo lo demás. Por un lado la de los separatistas catalanes que tachan de antidemocrático el espionaje que han sufrido algunos de sus más conspicuos conspiradores cuyas actividades iban encaminadas a romper la unidad de la nación. Lo más gracioso es que quienes han subvertido las leyes, como demostró el tribunal que los juzgó, se llamen a sí mismos demócratas y tachen de antidemocrático lo que se hace con el respaldo de las leyes. Lo verdaderamente preocupante sería que los servicios secretos no hubieran tratado de anticiparse con sus informaciones a las actividades delictivas que planeaban. Sus protestas de damas ofendidas solamente se entienden desde el victimismo que tan buenos resultados les da a estos movimientos y del que viven ilusoriamente. Por otro lado está la inmadurez política que muestran algunos representantes de Unidas Podemos. Ese sueño adolescente de creer en un estado sin espías demuestra que no tienen el cuajo necesario para formar parte de un gobierno y menos aún cuando en nombre de una utopía y de la negación de los procesos democráticos, de la actuación judicial y de los imperativos de la defensa, una ministra pide el cese de una colega de gobierno. Si tan mal se encuentra con las decisiones del gobierno del que forma parte lo que debe hacer es dimitir y pasar con su grupo a la oposición. Es de suponer que este esperpento, uno más, que nos ofrecen estas fuerzas políticas acabará con el cese de alguien, la jefa de los espías o la misma ministra, que ha cumplido con su deber. Algo que no han hecho ellos que hasta revelan los datos de una comisión secreta. Ni para eso sirven.