Homenaje de Aldea Moret a su párroco

Aldea Moret fue uno de los barrios que más sufrió durante la pandemia. Sobre todo en la primera ola, cuando fallecieron un número importante de vecinos a causa del coronavirus. En todo momento estuvo él, Miguel Ángel González, el párroco de la barriada. Él se encargó de acompañar a los familiares en aquellos sepelios sin abrazos ni besos y con límite de familiares (hubo un momento en que no podían asistir más de cuatro personas). Los vecinos morían solos y él hizo que se sintieran arropados.

El barrio no lo olvida y por eso este domingo, aprovechando que Aldea Moret ha recuperado su tradicional romería de Santa Lucía, los vecinos de la asociación de vecinos de este mismo nombre quisieron reconocerle esta labor con un homenaje durante la eucaristía celebrada en la ermita. Leyeron un escrito de agradecimiento al final de la acción de gracias y le regalaron una placa y un bolígrafo. González se emocionó: «Es algo que no he hecho solo yo, era nuestra labor», reconocía a este diario. Y confesó que los primeros meses de la pandemia fueron «tremendos». «Las defunciones en 2020 se duplicaron y en 2021 fue poco más o menos», ha recordado el párroco.

Ha sido una de las actividades que ha llevado a cabo Aldea Moret que, tras dos años de parón, ha recuperado también su tradicional romería de Santa Lucía, con la procesión en los alrededores de la ermita. No ha habido, eso sí, instalación de barras, para evitar la aglomeración de personas, precisamente porque el coronavirus sigue presente. Aún así, han sido muchas las familias que han acampado hasta caída la tarde en el recinto. Como siempre, se vendieron roscas, palmas, coquillos y magdalenas. Y este año el borrego que suele rifarse entre los asistentes se sustituyó por una figura de un árbol de metal donada por uno de los vecinos.