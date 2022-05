«La continuidad de Womad no me preocupa»

Después de dos años de parón por el coronavirus la directora de Womad, Dania Dévora, nunca se imaginó una respuesta así. Dice que solo escuchar la cifra de los 140.000 de asistencia le da «escalofríos», pero se muestra profundamente orgullosa. «Desde la organización no estamos satisfechos, sino absolutamente felices de que esta edición se haya desarrollado como se ha hecho», afirmó ayer.

Asegura que la cita es «un festival modelo» y agradece el comportamiento de los asistentes: «La ciudadanía ha tenido un comportamiento rozando lo extraordinario», recalcó, haciendo referencia a la escasez de incidentes graves.

Reconoció que, durante la organización de esta edición, tuvieron muchas dudas en cuanto a la respuesta del público. «Dos años (de parón) es casi un desierto para un festival, por eso teníamos el compromiso de que la gente sintiera que había sido solo un paréntesis. Y lo hemos conseguido, hemos tenido un cartel de altura».

Confirmó que la organización y el Consorcio Gran Teatro, administración que lo costea, ya están trabajando en la próxima edición. Porque asegura que la continuidad del festival no le preocupa. «Tenemos un compromiso con el Consorcio Gran Teatro de dos años y el Gran Teatro ya nos ha dicho que no quiere hablar de más prórrogas, sino que esto continúe», agregó Dania Dévora.

Ya lo dijo el sábado, en un encuentro con los medios de comunicación, donde aseguró que espera que Cáceres siga acogiendo a Womad durante «muchos años más». Ese día celebró con los artistas y con la prensa los 30 años del festival en la ciudad, con la esperanza de que se mantenga.

Para ella, el récord de asistencia no ha hecho más que confirmar que Cáceres quiere a Womad, por lo que ahora se busca afianzar ese compromiso entre el festival y la capital cacereña. «Nos importa la reacción que ha habido este año, con ese éxito nos queremos quedar, si hay una continuidad no es una preocupación ahora mismo», insistió Dania Dévora. Y aseguró que esta cita, para ella, ha sido un sueño cumplido: «Es de las cosas bonitas que he hecho en estos 20 años y con ese sabor me voy», asintió. Y agradeció la acogida de Cáceres: «no sé si la palabra gracias implica todo pero no sé decirlo de otra manera», dijo