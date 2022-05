Los informes sobre la viabilidad del ecopolígono son favorables

La comisión informativa de Urbanismo dictaminará en su sesión de este jueves a favor de la consulta de viabilidad de la primera fase del ecopolígono. Con esta decisión se da el primer paso para el desarrollo de este nuevo suelo industrial al norte del polígono empresarial de Capellanías. La conclusión de los informes redactados por los servicios técnicos y urbanísticos del ayuntamiento es favorable a la consulta presentada por Santiago Rodríguez, en representación de la sociedad CC Green and Sustainable, que es la propietaria mayoritaria del suelo del sector. El acuerdo que adopta esta semana la comisión conllevará su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y la posterior presentación del programa de ejecución, el documento previo y necesario para iniciar la urbanización del terreno con las calles y los sistemas libres.

Una de las consideraciones que se hace en la propuesta de dictamen que se lleva a la comisión es que el programa de ejecución tendrá que incorporar un documento ambiental del órgano competente, el autonómico, sobre la necesidad o no de una evaluación ambiental de la actuación. No obstante, se trata de intervenir en un suelo que en el plan general municipal de urbanismo aparece desde el año 2010 como urbanizable. Cuando se le dio esta calificación, junto al resto de suelos urbanizables que aparecen en el plan, ya fue informado por Medio Ambiente, que entonces no planteó objeciones a que este sector al norte de Capellanías se incorporase a los nuevos suelos urbanizables del municipio de Cáceres y que por tanto se pudiera edificar en ellos.

Los informes de Infraestructuras y de Inspección de Servicios son favorables, aunque realizan una serie de consideraciones. Así en el de Infraestructuras se expone que en el desarrollo posterior de la actuación «se deberá incorporar un estudio de movilidad en el que se justifiquen los medios de transporte que se estiman para el acceso al sector y las dotaciones públicas y privadas para su óptimo funcionamiento».

En el de Inspección de Servicios se apunta que en la propuesta técnica del programa de ejecución se tendrán que justificar los caudales reales necesarios de abastecimiento de agua potable para el dimensionamiento de las canalizaciones y el punto de conexión a la red de agua potable. La misma observación se hace respecto a las aguas residuales, aunque se matiza que el punto de conexión será la estación de las Capellanías, que se tendrá que transformar en una estación de bombeo cuando se acometa el plan de mejora de la depuración de agua que se tiene que ejecutar por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Otras consideraciones que se realizan son que se tendrá que dotar al sector de los contenedores y papeleras necesarios y se tendrá que estudiar la viabilidad de dotar al nuevo sector empresarial de servicio de autobuses.

En cuanto a los plazos que se tienen que seguir a partir de ahora son que la promotora tendrá que entregar durante el verano en el ayuntamiento el programa de ejecución. En el cronograma que se marca la empresa, el programa se presentaría en el consistorio en julio de 2022, mientras que su aprobación definitiva se planifica para febrero de 2023 (todo dependerá de lo que se tarde por parte del ayuntamiento en informar, de si hay que incorporar más documentación al expediente por parte de la empresa y de las posibles alegaciones que se presenten) y la licitación de las obras de urbanización para mayo de 2023. Para la urbanización se ha calculado un coste de 15 millones de euros.

La intención inicial de la empresa es que en septiembre de 2024 se pueda proceder a la recepción de las obras de urbanización. No obstante, y de cara a posibles contingencias que supongan dilaciones o retrasos, también se indica que se podrá ir al plazo máximo que establece la legislación y que es de cino años.

Hace dos semanas se presentaron los detalles generales de esta iniciativa en un acto que se celebró en Mérida. Se planifica un polígono empresarial para albergar centros de datos y empresas tecnológicas (TIC). Al margen de datos llamativos sobre inversiones millonarias y empleos, esta es la idea principal. De esto, en líneas generales, se trata el proyecto del ecopolígono o parque ecoindustrial. Y todo ello sin huella de carbono, sin contaminación ni emisiones, y con un circuito cerrado que permita autoabastecerse de energía.

Esta iniciativa, con participación pública y privada, y el centro de investigación para el almacenamiento de energía, que se financia con presupuestos públicos, son las apuestas del actual gobierno local para el desarrollo futuro de la ciudad y para no depender solo de la evolución del turismo. El paso que se dará este jueves con el dictamen de la comisión es el primero de otros muchos que se tendrán que producir en los próximos meses y años. El principal promotor, la empresa Ingenostrum, ya se ha hecho, a través de la sociedad CCGreen, con la mayoría del suelo del polígono, lo que facilitará su desarrollo.