El centro pide que se promueva la feria de día y los caseteros que no se autorice

La feria de día cada vez está más arraigada en la ciudad y desde hace algunos años se había trasladado al centro de Cáceres, quedando el ferial relegado a la tarde-noche. Ayer los hosteleros del la zona de ‘los obispos’, lugar en el que más gente se concentra a mediodía en San Fernando, mantuvieron una reunión con el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, para solicitar poder retirar sus terrazas y permitir que sus clientes puedan consumir en la calle, de pie, en el espacio que cada uno tiene autorizado para velador; así como vigilancia policial y protección civil, debido a las aglomeraciones. Cada uno de los hosteleros de la zona enviará al ayuntamiento un informe con sus solicitudes y el consistorio las autorizará o no de forma individual. Les han reclamado, además, que los permisos lleguen con tiempo para poder prepararlo todo. Hasta ahora esta zona se cortaba al tráfico durante la feria precisamente por la multitud de personas que se concentra, pero este año ya es de por sí peatonal.

Los empresarios que montan caseta en el ferial se niegan a que desde el consistorio se potencie esta feria de día en el centro. Y, de hecho, así se lo han comunicado a la propia concejala de Festejos, Fernanda Valdés, en una reunión mantenida la semana pasada. «No pueden ser permisivos con el centro en cuanto a la instalación de barras y la presencia de charangas, no pueden permitir que se beba en la calle si no es sentados en una terraza, porque eso no está permitido por la ley», afirmó uno de los hosteleros que tendrá caseta este año. Alegan que, para poder ofrecer el servicio en el ferial de media invierten entre 20.000 y 25.000 euros, por tanto, potenciar la feria de día fuera del recinto ferial les supone un lastre.

Ellos ya están preparando la programación, que la remitirán en los próximos días al ayuntamiento. Y en ella contemplan potenciar el mediodía, con aperitivos gratis y la organización de comidas de empresas y de grupos de amigos. Creen que si se autoriza la feria en el centro «en tres años se van a cargar la feria en el ferial».

Los empresarios del centro no quieren entrar en polémicas. «Nuestra preocupación es que el cliente esté cómodo y seguro y por eso le hemos pedido al ayuntamiento que se establezcan unas normas», afirmó ayer el presidente de la asociación Zona Zentro, Javier Blanco, quien recuerda que «el cliente es soberano y puede ir y celebrar donde le dé la gana». Ellos no harán preferia ni solicitarán ampliación de horario en la feria.