La Mayoría de las fuentes públicas de Cáceres se abastecen de la Ribera del Marco y del Arroyo de Aguas Vivas, que desde hace siglos han cubierto las necesidades de agua de la ciudad, tanto para el consumo humano como para las actividades agrícolas y ganaderas. Las principales son las siguientes:

Fuente Rocha o de los Curtidores. Está situada al este de Cáceres en la Ronda del Puente Vadillo. Tenemos referencias históricas de la Fuente Rocha en documentos del siglo XVIII, pero hasta 1779 no se realizó su ampliación y compostura. Se clausuró en 1964 y fue restaurada en 1993, dando agua a los cacereños desde el año 2006. En la actualidad no se aconseja beber su agua por no ser potable.

Fuente Concejo. Se encuentra al este de la ciudad, cercana al Arco del Cristo. Fue construida por Alfonso Golfín en la segunda mitad del siglo XV. Se compone de bóveda y seis arcos de cantería labrada con el suelo enlosado. Ha sido a lo largo de la historia la fuente de mayor caudal de agua de la ciudad.

Pilares de San Francisco. Se abastecían del agua de la Fuente Nueva y eran abrevaderos para el ganado. Estaban situados junto al Puente de San Francisco. El pilar más grande fue trasladado al Foro de los Balbos, encontrándose en la actualidad entre las Torres del Horno y de la Yerba, cercano al actual Ayuntamiento.

Fuente Fría. Se encuentra detrás del antiguo Monasterio de San Francisco el Real. Sus aguas son de gran calidad y muy buenas para uso gastronómico, sanitario y hortelano.

Fuente del Rey. Está en la Ribera del Marco. Su gran caudal se abastece de las aguas subterráneas del Calerizo.

Fuente de la Concepción. Se la conoce como Fuente de Santo Domingo, al encontrarse cerca de la Iglesia de dicho nombre. Ha sido la primera de la ciudad que dio a los cacereños agua potable canalizada. Después de una minuciosa reforma brota agua de sus caños.

Fuente de Aguas Vivas. Su caudal se filtra de las laderas de la Sierrilla o de la Sierra de Aguas Vivas. Estas aguas se utilizaban para lavar la ropa y para abrevadero del ganado. Consta de cuatro caños con sus correspondientes arcos de medio punto y un pilar. Fue restaurada en el año 1991 por la Universidad Popular de Cáceres.

Fuente Hinche. Está en la zona del R-66. Su agua viene de la infiltración de la Sierra de Aguas Vivas. Aquí se celebraba antiguamente la “Fiesta del Febrero”. Tenía 20 pilas para lavar la ropa y abrevaderos para el ganado. Además del abastecimiento de agua para personas y animales, sus aguas tenían propiedades medicinales. Fue restaurada por la Universidad Popular de Cáceres en el año 2000.

*Cronista oficial de Cáceres