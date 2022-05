"Bien, vamos a ver. Yo quiero demostrar que, al menos, en el IES Norba Caesarina se ama a la Historia. Verán la pasión por la Historia. Dicen que los alumnos de 2º de Bachillerato abominan de la Historia, es una materia que les aburre y que les cansa y eso es mentira. Lo vamos a demostrar", comienza el profesor de este instituto de Cáceres en la grabación.

El docente lleva puesto un micrófono de diadema y prosigue: "Voy a preguntarles a mis alumnos qué sienten por la asignatura, pero antes de nada vamos a reivindicar la Historia". Al grito de :"Historia", sus alumnos le responden: "Sí", al unísono. -"¿Qué es para vosotros la Historia?", continúa el docente; -"Todo", aclama el alumnado. "¿Qué seríais sin la Historia?", cuestiona; -"Nada", vocean.

Junto a este vídeo, se han publicado otros dos clips más en la cuenta de @ceciarmy, un creador de contenido del que se desconoce su identidad y que atesora más de 3 millones de seguidores. "De estos profesores no quedan", señala el misterioso instagramer en la publicación. El post se publicó en la noche del lunes y a los pocos minutos ya corría como la pólvora por diferentes grupos de varias redes sociales. Solo 22 horas después el contador de 'me gustas' subió a 526.545 y se hizo viral.

En un segundo vídeo el profesor entrevista a sus alumnos sobre la asignatura. "Buenas, Jorna. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la Historia?", le pregunta. "A mí me ha cambiado la vida. No paro de estudiar", asegura el alumno. "Hola, Carlos. ¿Y tú que opinas?". "Mi vida era una mierda. Fui al médico a buscar tratamiento y me dijeron que tenía que estudiar Historia", vacila entre risas.

Por último, el docente vuelve con otra grabación. Esta vez se trata del último día de clase. Al principio aparece solo y se graba a sí mismo. "Es el último día y me parece a mí que voy a estar más solo que la una. Aquí no viene nadie". Voltea el móvil y entran sus alumnos en escena. En fila, gritan: "¡Tres hurra por Historia!". -"¡Qué barbaridad. Esto es pasión por la Historia!", zanja el profesor.

Los vídeos fueron publicados en un primer momento en su perfil, aunque debido a la trascendencia por la publicación del conocido instagramer, ha asegurado haberlos borrado "por privacidad". Así lo refleja en su cuenta de Twitter. Esto lo convierte en una anécdota más del impensable alcance de las redes sociales.