El parque se inauguró el 29 de julio de 1998, siendo alcalde de Cáceres José María Saponi. Su columpio más famoso era el que reproducía la imagen del dragón de San Jorge. Desde entonces ha marcado la infancia de varias generaciones de cacereños. El ayuntamiento, tal como adelantó ayer este diario, ha decidido quitar el área infantil porque estaba en muy mal estado y trabaja ya en una reforma de la zona verde.

El alcalde, Luis Salaya, ha dicho esta mañana que, tras la obra, "será el parque más accesible de la ciudad" y "esperamos hacerlo muy pronto", ha apuntado en referencia al inicio de los trabajos.

Salaya ha reiterado que los columpios "se encontraban en muy mal estado" y que el dragón "llevaba muchas reparaciones encima y le hacían falta más tras los últimos daños. Pensábamos que no podía mantenerse y que debía ser sustituido". El regidor ha añadido que las zonas de juego "han de cumplir con muchas homologaciones y los nuevos no serán como el anterior, que tenía un encanto extraordinario, pero en ellos no faltarán referencias a San Jorge a través de serigrafías".

El mandatario municipal ha recordado que ese dragón también marcó parte de su niñez, y ha concluido adelantando que "allí se hará algo bueno y con una inversión importante".