Elia toma el micrófono en Las Veletas cuando la brisa es la antesala del soporífero calor que nos ha contado el hombre del tiempo. Pero hay una tregua la noche del lunes y el viento sopla a favor de la joven que junto a sus dos perros declama poemas. Elia se anima a ser por unos minutos protagonista de Plena Moon, la actividad organizada por tercer año consecutivo desde la Asociación Rhea con el objetivo de fundir arte y cultura en las madrugadas de luna llena.

Plena Moon se estrenó con éxito esta semana. El calendario de jornadas que se prolonga hasta octubre coincidirá con el de las noches de luna llena. Aparte de este lunes, se extenderá durante el viernes 25 de junio, el sábado 24 de julio, el domingo 22 de agosto, el martes 21 de septiembre y el miércoles 20 de octubre en tres escenarios: la plaza de San Pablo, la de las Veletas y la de San Mateo.

Hay gente que recita poemas, como Elia, gracias a la propuesta de Alonso Torres, Santiago Avendaño y Ariel Nelson y que presenta Jorge Galán. Elia habla de temas que nos desgarran y dice cosas como estas: "He roto la barrera de la lógica, he rastreado mi huella buscando mi legado, he buscado entre mis tripas las respuestas al declive. Soy la prosa que hace libre los matices, de la guerras ya luchadas que me forman cicatrices, soy el mundo de mi mundo en este metro, soy la musa que acompaña mis excesos". Y el público la aplaude mientras contempla torreones y ve como una pintora recrea lo que fue el antiguo Consulado de Portugal, hoy en la plaza de las Canterías.

Más allá, en San Pablo, la luz está encendida tras una de las celosías de las monjas clarisas porque Plena Moon se cuela en la clausura para escuchar a Abel Sánchez, para embelesarse con las danzas de Aracne Tribal Fusion y oír la voz de Shara Pablos que llega junto a David Iglesias y su guitarra.

Por San Mateo venden comida, hay un photocall, artesanía y pisan Amanda&Lete, Paco de Borja y Geni Simoes que nos transporta con el piano mientras toca 'Sabor a mí' y la gente tararea aquello de 'tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí'.

En Atrio los manteles luces sus mejores galas, desde Torre de Sande huele a exquisitas carnes a la brasa y la terraza del Parador de Turismo es un paraíso que hace de la calle Ancha un edén único. Mirando al cielo, la luna llena, inmensa, imponente, luna lunera cascabelera, que ha captado Lorenzo Cordero desde su telescopio en ese nuevo proyecto que se llama @elcielodecáceres, todo un lujo.

Hay tres razones por las que venir a Cáceres a ver la Luna; la primera es su parte antigua, declarada tercer conjunto monumental de Europa y patrimonio de la humanidad por la Unesco, la segunda, el amplio calendario de actividades que arrancan en Semana Santa y terminan en la Feria de Mayo, convirtiendo a la capital en un coctel de buenas sensaciones, y la tercera, sin duda, es Plena Moon.

Elia sigue enamorando con su poema: 'Que soy el universo enredado en mi pretexto, voy a ser la libertad y a expresarme como siento, que soy las metas que me pongo tras cada fallo y cada intento, vengo de un mar profundo sacada a flote por los vientos. Soy el movimiento del fuego fatuo y eterno. Ya soy los nadies a millares resurgiendo'. Esto es Cáceres, no se la pierdan.