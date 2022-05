El canal de Cabronazi se cuela en el Womad de Cáceres: «¿Es machista el reguetón?»

El festival Womad de Cáceres llega al show de Cabronazi, una cuenta de Instagram que cuenta con 11,6 millones de seguidores. ‘Yo controlo’ es el nombre del canal de Youtube de este perfil que recorre fiestas de España para hablar con los jóvenes de temas de actualidad.

En la capital cacereña recalaron para debatir, cómo no, sobre música. Para ello, hicieron preguntas a los asistentes, que pese a ser un evento al que acuden personas de todas las edades, en la publicación aparecen, en su mayoría, veinteañeros.

«¿Qué significan las siglas de Womad?», fue la primera pregunta que lanzó Sonia Suárez, presentadora del programa. Las respuestas no la dejaron indiferente. De la casi veintena de cuestionados, solo una joven se acercó a la solución: World of Arts, Music and Dance. La grabación continúa con otra cuestión: «¿Cuál es el mejor género musical?». Rap, flamenco, techno y reguetón, esta última fue de las más repetidas por los encuestados.

El programa prosigue y preguntan las diferencias de la música actual con la de antes. «Que ahora no tiene sentido», afirman dos «womeros». Una parte del clip de esta pregunta es la que se ha viralizado en Instagram. «La de antes era más obscena», asegura otro asistente. Y Suárez le espeta: «¿Qué significa la palabra obscena?». No obtiene respuesta.

«Antes sentían la cultura, ahora solo quiere reguetón», señala otro. Aquí se abre el debate. «¿Cómo describiríais el reguetón?» «Da asco, de verdad», revela una asistente. «Es machista», precisa otra joven. A lo que la presentadora pregunta: «¿Por qué?». «Cosifica a la mujer», sentencia la misma. Aunque la conclusión es que todos lo prefieren a la hora de bailar en una fiesta.

Para continuar la dinámica, Suárez interroga: «¿Consideráis cantante a una persona que solo canta con autotune?». Recibe respuestas de todo tipo: «Sí, porque hay que tener talento para hacer eso. C.Tangana lo rompe»; «cantar, cantan. Que lo hagan bien es otra cosa»; «no son cantantes»; «Bad Gyal bien, los demás mal».

Críticas musicales aparte, Cáceres vuelve a hacerse viral en redes sociales. El vídeo se publicó en Instagram hace unas horas y ya arrasa. Tiene casi 40.000 ‘me gusta’ y más de 750 comentarios.