El mercado franco se va a Charca Musia

La Charca Musia, en su extremo sur y más cercano a la nueva ronda urbana en proyecto, va a ser la futura ubicación del mercado franco, según adelantó este jueves la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, durante el pleno de la corporación local. Fue en el debate de la moción presentada por el grupo municipal del PP para que, por fin, se avance en la construcción del pabellón de ferias y exposiciones. El traslado a este sitio no podrá ser a corto plazo, pero esta es la localización en la que trabaja el gobierno local. Ese cambio se acometería «en cuanto podamos», según aseguró el alcalde, Luis Salaya.

Que Charca Musia iba a ser el futuro destino del mercado se conocía desde hace más de un año, pero este jueves se ha confirmado por parte del gobierno local en la intervención de Costa. La intención, según expuso la concejala, es que suelo que es propiedad del ayuntamiento se urbanice para que se levante el palacio de exposiciones y que en sus aparcamientos se pueda celebrar el mercado de los miércoles. Costa precisó al final del pleno que esta idea se expondrá a los vendedores ambulantes del mercado en la reunión que el gobierno local mantendrá con ellos la próxima semana.

Charca Musia es un polígono que se desarrolló hace medio siglo sin orden, en el mismo hay viviendas y naves empresariales. Más de una corporación local ha intentado ordenarlo. El intento más serio fue con Andrés Nevado como concejal de urbanismo, pero al final se desistió por las alegaciones que se presentaron y porque conllevaba el derribo de edificaciones y compensaciones. El plan de urbanismo de 2010 hace una nueva propuesta de ordenación, no solo del espacio ocupado ahora por las naves y dotaciones empresariales, sino también de la prolongación del polígono hasta su conexión con el trazado de la ronda sur. Es en esa ampliación donde está el terreno municipal que el gobierno local quiere destinar a la ubicación del pabellón y del mercado franco.

Urbanizar el suelo no tiene que presentar grandes inconvenientes, hasta el ayuntamiento tiene ya la partida presupuestaria para asumir el coste, hay medio millón de euros en las cuentas de 2021 y tiene financiación garantizada con cargo al crédito que el ayuntamiento concertó el pasado año. Pero, como indicó Costa, hay que aprobar antes una modificación del plan de urbanismo para adecuar el uso del terreno a su nuevo fin: dotaciones para un mercado y pabellón. La redacción de esa modificación será externa, no por los técnicos municipales, sino por parte de una empresa a la que el ayuntamiento adjudicará la realización del trabajo. Costa aseguró que ya se trabaja en la redacción de los pliegos. Al menos transcurrirá un año entre que se adjudica y redacta la modificación y se aprueba. A partir de entonces se podrá urbanizar.

Lo del pabellón de ferias y exposiciones es otra historia. El consistorio sí tiene financiación para la urbanización del suelo, al menos se dispone del medio millón, pero para el edificio no hay nada en firme. En el pleno se debatió sobre este asunto por una moción del PP, que, como era de esperar, tuvo el apoyo de todos los grupos. Pero no deja de ser una declaración de buenas intenciones y una oportunidad que aprovecha el PP, principal grupo de la oposición, para criticar al gobierno local por presupuestar medio millón que no se está gastando.

Al menos el debate sirvió para conocer en qué sitio quiere el gobierno local que esté el pabellón de ferias y exposiciones. Costa confirmó que no será en el ferial, el emplazamiento en el que se pensó en el anterior intento, hace más de una década, para ejecutar el pabellón. No es el ferial porque está pendiente que el suelo se desarrolle. Para esto tampoco se puede dar una fecha. Los propietarios del suelo cuentan con un programa de ejecución aprobado y se buscó una solución para el aval que deben depositar, pero no hay máquinas que urbanicen el terreno que está en la media luna entre el ferial y la N-630 y que es donde se tiene que actuar primero para destinarlo a usos comerciales.

Una vez descartado el ferial, «vimos una parcela del ayuntamiento que está en Charca Musia y con una superficie más que suficiente para esta infraestructura -el pabellón-, que estará bien comunicada gracias a la ronda sur», detalló Costa. Esta ronda está en proyecto y la licitación podrá salir a final de año. Como muy pronto, en el segundo semestre de 2023 se podrían iniciar las obras de la nueva vía urbana. La concejala de Comercio comentó, tras el pleno, que «no es imprescindible» que esté finalizada la ronda para que se urbanice el suelo y se pueda edificar el pabellón ferial.

Costa aseguró que se piensa en un pabellón que sea «un edificio versátil y multifuncional, para cualquier tipo de feria y hasta para conciertos». Pero de momento el pabellón no tiene financiación. La moción del PP, apoyada por todos los grupos políticos, insta a que desde el ayuntamiento se insista a la Junta y a la diputación para que sufraguen su coste. Mateos recordó en su intervención que la diputación provincial «tiene adquirido un compromiso económico de casi 400.000 euros con Cáceres para iniciar la construcción -del pabellón ferial-». Lo que se pretende con la moción es que esa previsión se acometa y que se incremente. Pero la moción solo puede instar, no obliga ni a la diputación ni a la Junta.

En este punto, el concejal no adscrito Teófilo Amores defendió que no se espere a que otras administraciones pongan el dinero, sino que sea el propio ayuntamiento, bien con una previsión plurianual o con un crédito, afronte la financiación de la obra.

Las palabras de Amores no tuvieron eco en el salón de plenos. Sí lo tuvo el mensaje crítico con la Junta de Extremadura. Lo empezó el portavoz del PP, Rafael Mateos, al pedir a la Junta y a la diputación que «se comprometan con Cáceres y dejen de demorar actuaciones de inversión en la ciudad». Además lamentó «la discriminación a la que se somete a la ciudad» por parte de la Junta. Amores tiró de ironía y recordó que la Junta de Extremadura ha tenido «tres presidentes, casualmente los tres de Badajoz, y hay tres pabellones de ferias en la región, casualmente los tres en la provincia de Badajoz». El concejal no adscrito mostró su confianza en que cuando «María Guardiola presida la Junta de Extremadura, cosa que espero, entonces sin necesidad de mociones Cáceres empiece a tener el pabellón de ferias que se merece». Guardiola, concejala del grupo popular en el consistorio, suena para presidir el PP regional.

Por su parte, la concejala no adscrita Mar Díaz, del partido político Cáceres Viva, y el concejal de Unidas Podemos, Ildefonso Calvo, recordaron durante sus intervenciones en el pleno que recientemente la unión de trabajadores autónomos ha demandado que la ciudad cuente con un pabellón de ferias y exposiciones.