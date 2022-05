Identifican a seis atracciones de la Feria de Cáceres por tener la música a todo volumen

El Ayuntamiento de Cáceres ha identificado a seis atracciones del recinto ferial por no respetar los horarios sin música para las personas con alta sensibilidad auditiva, que debe cumplirse todos los días de 20 a 22 horas, según estipula el consistorio. «Ha habido empresas que lo han incumplido y por ello se ha actuado», dijeron fuentes del gobierno municipal, que indicaron que el silencio no se respetó a lo largo del fin de semana, excepto este domingo. «Hubo gente que no se enteró bien y ya se han enterado todos», apunta la concejala de Festejos, Fernanda Valdés.

