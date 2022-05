Pintar con ‘Shin Chan’ de fondo

Le encanta crear desde bien pequeño, sus lápices de colores y sus pinceles fueron sus «juguetes favoritos». Prueba de ello fue el salón de su casa, que se convirtió en su primer estudio mientras veía los dibujos animados de ‘Shin Chan’, ‘Digimon’, ‘La pajarería de Transilvania’, ‘Robots’, ‘Dragon Ball’, ‘La Banda del Patio’… Entre folios, rotuladores y pinturas, el joven Pablo Murciano Fernández (Cáceres, 1996) atiende a El Periódico Extremadura mientras enseña sus increíbles trabajos.

Este cacereño confiesa que con 6 años ya adoraba mancharse las manos con cualquier material que le permitiera dar forma a sus ideas para después enseñárselas a sus padres (Inmaculada y Fidel). Con el paso del tiempo soñó con poder dedicarse a plasmar su destreza. Estudió un módulo de Carpintería y después Pintura en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco. En ambos sitios encontró la inspiración para seguir creciendo como profesional y como persona.

«Dibujar siempre ha sido mi pasión y me relaja. El color puede reflejar un estado de ánimo o directamente algo que me apetece pintar en ese momento», explica Pablo. En su carpeta de trabajos hay muchos retratos, acontecimientos históricos y sus vestimentas, guerras del siglo XX, reyes absolutistas, paisajes... ¿En qué estilo pictórico enmarcaría sus obras? «El realismo con lápiz y carboncillo pero a lo largo de toda mi vida he ido modificando y evolucionado mi pintura en torno a las circunstancias», responde con una sonrisa.

Su musa, creatividad y gusto por lo que hace ha crecido tanto que otros también pudieron verlo. Pequeñas exposiciones en institutos, bares... en los que quedaron plasmados sus particulares personajes, colores y texturas.

Pablo recuerda la primera vez que le escribieron para preguntarle por uno de sus dibujos hechos con lápiz. «Me hizo muy feliz, me dio miras de crecimiento. Gracias a Dios, ahora mismo tengo bastantes encargos y la gente valora mi trabajo», cuenta quien se hizo pintor con los míticos dibujos de ‘Shin Chan’ de fondo.