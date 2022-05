"Venga ¿qué queréis de Izal, qué canción?", ha preguntado Salaya nada más toparse esta mañana con los periodistas, ávidos por conocer su visión sobre el tema más polémico y comentado de la semana: la suspensión del concierto de la banda el próximo sábado en el recinto hípico. El alcalde que no pierde la ironía: ese es el de Cáceres, que ha dicho que el ayuntamiento no tiene un contrato con la promotora como tal sino una petición de espacio. "Lo que hace la promotora es reservar un espacio público y, una cuestión importante: nosotros podemos hasta entender el sacrificio que es para una promotora suspender un concierto, y podemos entender además que no es una suspensión caprichosa sino porque no se han cumplido las expectativas de venta de entradas".

La polémica, ha añadido el regidor, "no surge porque se suspenda el concierto, surge porque se nos responsabilice a nosotros de la suspensión de un evento privado. Es lo que no llegamos a entender. Y por eso decidimos, y creo que acertadamente además, dar toda la información sobre lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto a este concierto. Muchas veces tratamos a los vecinos como si fueran menores de edad y no lo son. Cuando se conoce toda la información sobre lo que ha pasado, incluso la gente que iba a ir o quería ir al concierto, entiende perfectamente que la posición desde lo público tiene que ser la que hemos adoptado".

Salaya ha añadido que "cuando ayer dábamos la información esperábamos que la reacción fuera: ¿por qué no hay concierto en mi feria?, pero ha sido la contraria: Me hubiera gustado ir al concierto pero me parece muy razonable que no se entre a esto", ha dicho refiriéndose a los 34.000 euros que la promotora pedía al consistorio para obtener rentabilidad, algo a lo que el gobierno local se negó.

Igualmente, el alcalde ha comentado que no cree que el resto de conciertos anunciados (Melendi y Luis Fonsi, entre ellos) estén en peligro. Y ha remarcado: "Cuando presentamos esas actuaciones lo hicimos en una lógica: nuestra propuesta no era anunciar los conciertos, sino que la novedad que presentaba el ayuntamiento era haber liderado el calendario, que es lo que desde el sector de la cultura se nos llevaba demandando hace muchos años: que las instituciones lideren para que los promotores no programen a ciegas. ¿Qué se pueden caer conciertos? Es habitual", ha matizado.

Salaya ha indicado que de todos los conciertos anunciados solo está promovido por la Junta y el ayuntamiento el de Robe Iniesta el 4 de junio, puesto que la mayor parte de inversiones van dirigidas a las pequeñas empresas. "Hemos sido nosotros los que nos hemos dirigido a Robe para que abra su gira en Cáceres por su interés público obvio mucho más allá que el resto de conciertos. Es un interés doble, primero porque una gira de un artista extremeño del calibre de Robe nos da una visibilidad tremenda, y segundo, es suya la canción de promoción turística de la Junta, que es por lo que se implica también la Junta". El consistorio ha pagado 30.000 euros por esa actuación.

Por cierto, el alcalde ha confesado que su canción preferida de Izal es 'La mujer de verde'.