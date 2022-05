Las declaraciones del mandatario regional, Guillermo Fernández Vara, acerca de los cambios en el proyecto mina de litio en Valdeflórez (que ya no será a cielo abierto sino subterránea) y la reunión que mantuvo esta semana la filial de la minera australiana, Extremadura New Energies (ENE), en el Ayuntamiento de Cáceres han encendido los ánimos de la plataforma Salvemos la Montaña, que anuncia nuevas manifestaciones.

En concreto, Vara señaló (en una emisora de radio), según la plataforma, que “nosotros somos la Administración que tiene que tomar la decisión”, unas declaraciones que desde la plataforma han afeado. “Se equivoca el señor Vara en sus afirmaciones. Si no hay aceptación social no hay mina en Cáceres, y los cacereños y cacereñas no queremos mina, como ha quedado muy patente en las manifestaciones multitudinarias de estos últimos cinco años”, expresa Santiago Márquez, uno de los portavoces del colectivo.

Además, recuerda Márquez, el asunto está judicializado. De hecho, sigue abierto un contencioso-administrativo por parte de la australiana Infinity Lithium en contra de la Junta de Extremadura, que denegó el permiso de investigación de la mina en la Montaña.

Para Márquez, la minera “lleva un año dando bombo al proyecto subterráneo, pero no hay nada oficial; el proyecto no está registrado como tal”. Una petición que también ha recalcado el propio alcalde de Cáceres, Luis Salaya.

Lo que sí se ha registrado en dependencias municipales es una petición de reunión de la plataforma con Salaya “y con carácter de urgencia”.

En octubre de 2021, Infinity Lithium presentó otro proyecto de mina en Valdeflórez, “basado en la extracción de la materia prima crítica en interior”, para hacer subterráneo el proceso y rebajar el impacto ambiental, en palabras de David Valls, Director general de Extremadura Minings en España.

Entonces, los directivos de la minera se propusieron trasladar al sector empresarial que, gracias a esa extracción soterrada, “se elimina el impacto ambiental para la fauna y la flora, el ruido y el polvo que genera alarma” entre la ciudadanía, al estar el yacimiento apenas a 2 kilómetros del casco histórico cacereño.

Pero para Salvemos la Montaña “todas estas reuniones de ENE con la Administración, el empresariado y otros colectivos son cantos de sirena para medrar en la opinión pública”.

Cámara de Comercio

Uno de esos encuentros está programado para el próximo 31 de mayo (19.00 horas) en la Cámara de Comercio de Cáceres. El órgano cameral lo ha calificado de “encuentro informativo sobre el proyecto de la mina y la planta de procesado de litio”.

ENE será la encargada de moderar esta jornada, “en la que se desgranarán los objetivos de este proyecto industrial para promover el desarrollo económico de la provincia”.

La cita, que contará con la participación del presidente del órgano cameral, Gabriel Álvarez Arroyo; y el consejero delegado de ENE, Ramón Jiménez, finalizará con un vino de honor.

A las puertas de la Cámara se concentrarán los miembros de la plataforma, a partir de las 18.00 horas, que han hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir con pancartas contrarias a la mina y camisetas del colectivo.

“A cielo abierto o en galería, la mina es destrucción de la biodiversidad y del agua de Cáceres”, sentencia la plataforma.