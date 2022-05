Ciudadanos: un año para recuperar el terreno perdido durante el último trienio

La pasada semana se conoció la renuncia a su acta del concejal de Ciudadanos Antonio Ibarra. Con su salida se va el último concejal que ha estado con Cs en las dos legislaturas, en la primera fue una fuerza decisiva, en la segunda lo pudo ser, pero no lo fue, quedó relegado a un partido solo de oposición.

En las generales de abril de 2019, Cs fue el segundo más votado, adelantó al PP, un hito que no se volvió a repetir. Desde entonces las expectativas de voto se han reducido. Si se baja del 5%, no tendrá concejal en 2023, pero «en un año pueden pasar muchas cosas, no debemos perder nuestra hoja de ruta y tener visibilidad, ofreciendo a la ciudadanía trabajo, seguridad y responsabilidad», explicó Raquel Preciados, portavoz de Cs en el ayuntamiento y la principal imagen del partido en la ciudad.

«Todo este año seguiremos acopiando datos y tomando el pulso a la ciudad y a las carencias que tiene para atenderlas en el programa electoral» que presentarán a las elecciones, agregó Preciados, que se muestra optimista en que su formación pueda recuperar el terreno perdido en los sondeos y que afronta este año «de manera positiva y orgullosa» de representar a las siglas de Ciudadanos.

En este año que queda hasta el 28 de mayo, el trabajo de Ciudadanos se enfocará en «seguir teniendo visibilidad» y en continuar con la labor «de oposición en el ayuntamiento» y «de hacer política a pie de calle», subrayó la portavoz, que recordó como esa presencia en la sociedad cacereña hace que se cuente con Ciudadanos en todos los actos y sitios.