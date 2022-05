El concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, aseguró este martes que el ayuntamiento, con sus técnicos del área, "se sentará con la Junta y el ministerio -para la Transición Ecológica-" para analizar qué zonas son susceptibles para la ubicación de un aeródromo. En el mismo sentido reaccionó la Junta de Extremadura a la publicación esta mañana en el BOE de la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Junta que dicta una declaración de impacto ambiental desfavorable a la localización de la infraestructura aérea en las inmediaciones del hotel Palacio de Arenales.

"La Junta analizará, junto al ayuntamiento, las diferentes alternativas posibles para continuar con el proyecto", se afirmó este martes por parte de la Consejería de Movilidad. "Se hará un estudio de viabilidad serio y contrastado que nos indique qué zona de Cáceres es susceptible para ubicar un aeródromo", añadió el concejal, que no avanzó posibles alternativas porque "no se pueden cerrar ahora ubicaciones", ya que se requiere "un estudio pormenorizado".

El apartado de la resolución que es más rotundo para la declaración negativa es el relativo a los efectos sobre la fauna, en especial sobre las aves. Así subraya que no se puede descartar la existencia de impactos ambientales significativos sobre la fauna del entorno, en particular la ornítica, con importantes pérdidas de hábitats, molestias y daños, así como un significativo incremento del riesgo de mortalidad de estas aves por colisiones con las aeronaves, unas incidencias que no se pueden paliar con las medidas correctoras que propone el estudio.

En sus reacciones, tanto el ayuntamiento, principalmente, como la Junta, en menor medida, ambas administraciones gobernadas por el PSOE, trasladan parte de la responsabilidad de lo ocurrido al PP, por ser el partido que gobernaba en 2014 la Junta y el ayuntamiento. Ese año fue cuando se eligió la localización ahora descartada por el ministerio.

"Estas cosas suceden porque hay un paso que no se da bien", indicó Bello, que calificó de "insólito" que por parte de la Junta, cuando gobernaba el PP, se comprasen los terrenos donde se proponía que fuera el aeródromo "sin haber hecho una valoración suficiente sobre la viabilidad de esa zona". Desde la consejería se limitaron en su respuesta a detallar la tramitación de este proyecto, tanto cuando gobernaba el PP, momento en el que se sacó por primera vez el concurso y se eligió y compró el sitio propuesto -según se recuerda en la respuesta-, como con el PSOE al frente de la Junta, etapa en la que se redactó el estudio de impacto ambiental y se aportaron los informes a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y al ministerio.