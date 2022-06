El diputado del PP, Víctor del Moral, recordó este miércoles que la Junta pudo haber cambiado la ubicación para el aeródromo de Cáceres en 2017, cuando se inició un nuevo procedimiento para la construcción de la infraestructura con la adjudicación del estudio de impacto ambiental. Del Moral valoró la desestimación por el Ministerio para la Transición Ecológica del estudio de impacto ambiental del sitio propuesto. Su opinión es relevante porque era el consejero de Fomento de la Junta cuando en 2014 se inició el primer procedimiento para la construcción del aeródromo.

Una de las críticas hechas por el gobierno local tras la decisión del ministerio es que la Junta, con Del Moral al frente de la consejería, compró la finca donde está el sitio propuesto para el aeródromo, detrás del hotel Palacio de Arenales, sin que se tuviesen todas las garantías de que el aeródromo se pudiese hacer en este emplazamiento. Del Moral explicó esta mañana que se eligió este lugar porque "se hizo un estudio de viabilidad" y era un terreno "sin ninguna figura de protección". Fueron unas 300 hectáreas, por las que, según recordó, se pagaron 440.000 euros a la Fundación Valhondo, de las cuales unas 70 iban a ser para el aeródromo.

"Podemos criticar al PP porque la Junta tiene como patrimonio una finca de 300 hectáreas", apostilló Del Moral, para luego insistir en que no se puede responsabilizar a su partido de un procedimiento que se inició en 2017 cuando era el PSOE el que ya gobernaba la Junta de Extremadura, promotora del proyecto del aeródromo. El concurso que se convocó en 2014 con el PP en el gobierno se frenó en junio de 2015 cuando el Ministerio de Medio Ambiente resolvió que no valía con la tramitación ambiental simplificada que se había hecho y era necesaria una ordinaria, que ha concluido con la desestimación de la DIA. En noviembre de 2015 se desistió del concurso convocado en 2014. Y en noviembre de 2017 se adjudicó la redacción de un estudio de impacto ambiental, que cuatro años y medio después culmina con la DIA negativa.

Es en noviembre de 2017 cuando la consultora contratada por la Junta pudo haber planteado otra alternativa en las inmediaciones de Cáceres. Del Moral recordó que lo primero en un estudio de impacto ambiental es plantear alternativas para la infraestructura a desarrollar. El estudio planteó tres alternativas, pero solo una en las inmediaciones de Cáceres, que coincide con la que propuso el PP. Las otras dos estaban en el centro y norte de la provincia.

Del Moral criticó cómo se ha tramitado el procedimiento desde entonces porque ha sido la propia Junta de Extremadura, a través de la consejería para la Transición Ecológica, la que "se ha opuesto a un proyecto de la Junta -el del aeródromo promovido por la Consejería de Movilidad-", apostilló el diputado, quien insistió en que no se pueden mandar "informes contradictorios" al Ministerio para la Transición Ecológica porque el resultado es que se acaba con una resolución desestimatoria del estudio de impacto ambiental.

Precisó como en la misma resolución del ministerio se destaca la valoración que hace la dirección general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, dependiente de la consejería para la Transición Ecológica, que no considera adecuado el estudio de alternativas que se hace y que recomienda que "deben buscarse emplazamientos alternativos más alejados" de la Zepa del complejo de los Arenales. El mensaje de Del Moral es que tuvo que haber una coordinación previa y haber buscado otra ubicación antes de mandar a Madrid un estudio promovido por la Junta y que se podía desestimar por el ministerio con los argumentos que daba la propia Junta.

En las consideraciones que hace el ministerio en la desestimación no solo tienen un peso importante las opiniones contrarias de la dirección general de Sostenibilidad de la Junta, sino también las de la subdirección general de Biodiversidad Terrestre y Marina del ministerio. No obstante, Del Moral insistió en que los informes en los que se ha basado el ministerio "no los hace Madrid, sino que vienen de aquí, de Extremadura"