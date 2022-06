Sale de la UCI el hombre que fue apuñalado en un local de la calle Juan XXIII este pasado viernes en Cáceres. Según ha informado este miércoles el Servicio Extremeño de Salud (SES) a este diario, el paciente que ingresó hace cinco días con varias lesiones causadas por un arma blanca y tuvo que ser intervenido, ha abandonado la unidad de cuidados intensivos esta mañana y ya se encuentra en planta a cargo del servicio de cirugía torácica del hospital universitario.

Por otra parte, sus presuntos agresores, también dos hombres, se encuentran en la cárcel después de que la jueza dictaminara como medida cautelar prisión preventiva este pasado lunes. Ambos están acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa y de un delito de tráfico de drogas. Si se les aplica la máxima condena en cuanto a los dos delitos, podrían hacer frente a hasta 16 años de condena.

En todo momento, la Policía Nacional no ofreció detalles en torno a la investigación, pero la imputación de ambos de un delito relacionado con drogas confirma que en el suceso existe una implicación de sustancias estupefacientes.

No obstante, en relación a la participación de la víctima en el suceso, habrá que esperar hasta que abandone el hospital para que preste declaración para dilucidar si existe responsabilidad penal, es decir, si también es imputado por tráfico en el caso en el que tuviera alguna relación con sus presuntos agresores, si solo está relacionado con la compra y la tenencia en sí no es considerada delito, o si por el contrario no tiene nada que ver con ninguno de los supuestos anteriores.