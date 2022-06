Un mes después de que se pasasen al cobro los recibos domiciliados del impuesto de rodaje, ahora toca el turno del tributo de bienes inmuebles, el más importante de los que cobra el ayuntamiento. Será el próximo día 10 de junio. Este año el importe a pagar se incrementará en la mayoría de los recibos un 7% por el aumento del tipo impositivo que aprobó el consistorio en 2021, la mayor subida desde la que se aplicó hace una década, en 2012, por imposición del Ministerio de Hacienda, entonces ese incremento fue de un 10%.

El nuevo tipo impositivo, que será del 0,75% del valor catastral de un inmueble, conlleva un incremento en la recaudación de casi 3 millones de euros. El pasado año se pusieron al cobro 93.443 recibos con una previsión de ingresos de 22,6 millones. El pasado 20 de mayo se pusieron al cobro 93.997 cuotas con una previsión de recaudación de 25,4 millones de euros. El periodo voluntario de pago permanecerá abierto hasta el 20 de julio.

Para los recibos que no estén domiciliados, el pago se puede realizar en las entidades que colaboran con el organismo de recaudación de la diputación, que se encarga de la gestión del cobro de los principales tributos del ayuntamiento. Estas entidades son la mayoría de los bancos que operan en la ciudad. Son Liberbank, Caja Rural de Almendralejo, Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Bankia, Banco Santander, Caja Rural de Extremadura, Caixabank, Ibercaja y Unicaja.

Durante un mes coincide el periodo de pago voluntario de los dos principales impuestos que tiene el ayuntamiento: IBI y Vehículos, que se podrá pagar hasta el próximo 20 de junio. El cobro de los recibos domiciliados de este impuesto, que también se ha incrementado este año por la subida de la tarifa, tenía que haber sido el 11 de abril, pero, al retrasarse el cierre del padrón del municipio de Cáceres, no se pasaron hasta el 10 de mayo. El ayuntamiento ha vuelto a publicar este año la estadística de vehículos. En el municipio hay 77.926, son más de 6.000 que en la última estadística, que es de 2018. Según esta publicación, hay 56.196 turismos, son más de uno para cada dos habitantes.

Del impuesto de vehículos se pusieron al cobro 62.145 recibos por un importe de 4.628.000 euros, casi la misma cantidad que se incluyó en el anteproyecto de los presupuestos de 2022. No ocurre lo mismo con el IBI urbano, en el que hay una diferencia entre la cantidad que aparece en el anteproyecto de los presupuestos, son 25.100.765 euros, y la cifra que se prevé recaudar, 25.409.000 euros. El anteproyecto de presupuestos aún no ha pasado por los órganos de decisión del consistorio, aunque se cuenta con un acuerdo para su aprobación. Por parte del gobierno local se ha justificado el retraso en que se estaba pendiente de la incorporación en las cuentas de la oferta para la estabilización del empleo temporal. Será uno de los presupuestos que salgan adelante con más retraso. Su entrada en vigor ya no sería, como muy pronto, hasta finales de julio, mientras tanto se sigue con los presupuestos de 2021 prorrogados.

La subida del tipo impositivo del IBI fue uno de los acuerdos que aparecen en el pacto que para el mandato firmaron los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos para recuperar los ingresos corrientes del ayuntamiento y devolverlos a las cantidades que había antes de 2018, cuando se aplicó la bajada que en la pasada legislatura acordaron los grupos municipales del PP, entonces en el gobierno, y Ciudadanos. Esa reducción se hizo en dos anualidades y dejó el tipo impositivo en el 070%. Al aumento de ingresos corrientes con la subida de los dos tributos se suma en 2022 una mayor aportación por la participación en los tributos del Estado.