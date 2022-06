El anuncio de la instalación de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata para la producción de baterías y la confirmación de la declaración de impacto ambiental negativa del aeródromo meten más presión al ayuntamiento, en especial al gobierno local, en relación con la mina de litio.

Lo del aeródromo lo que provoca es un hartazgo porque es difícil entender que en un término municipal tan grande como el de Cáceres no se pueda hacer cerca de la ciudad un aeródromo, que no es, al menos ni a corto ni a medio plazo, para grandes aeronaves, sino para avionetas. Aquí se puede responsabilizar al partido político que se quiera, al PP o al PSOE, esto va por gustos. Pero lo cierto es que la tramitación ha sido desastrosa. Los primeros por demasiado rápidos, con una campaña electoral en ciernes. Y los segundos por demasiado lentos, se tardó dos años en adjudicar un simple estudio de impacto ambiental y cuatro y medio para que hubiera una DIA.

En esta ciudad hay asociaciones ecologistas competentes, colegios profesionales capacitados, una sociedad civil inquieta y políticos con ganas de hacer cosas para hacer compatible protección y desarrollo. No hay que esperar al Tribunal Supremo porque si no lo que se está haciendo es que cale en la ciudad la idea desafortunada de que un cernícalo vale más que una persona, cuando de lo que se trata es que ambos sean compatibles, que el valor ambiental se proteja, pero que al mismo tiempo pueda haber actividad económica y empleo. Y repito: el de Cáceres sea probablemente el término municipal más grande de España, de tamaño es casi igual que la provincial de Guipúzcoa.

Otra cosa que no se entiende y causa hartazgo es que no haya suelo industrial desarrollado, por eso aquí no se puede montar a corto ni a medio plazo una gran industria. Hace unos meses se dio el primer paso para desarrollar suelo al norte de las Capellanías, pero no estará urbanizado hasta 2024. Pero volvemos a lo de siempre, ese desarrollo choca con un suelo privado, que es difícil obtener. Ahora se puede desarrollar gracias a una empresa que ya se ha hecho con la mayor parte del suelo y que ha tenido detrás el apoyo de la administración.

Que se monte una gigafactoría en Navalmoral solo se puede entender porque tendrán suministro de litio cerca. Eso lo comprendemos todos. ¿Vale solo con el de Cañaveral? Esa es la pregunta, porque si no vale, también se pretenderá que sea Cáceres, y en este punto está Valdeflores y que un proyecto subterráneo es más fácil de vender que una corta a cielo abierto.

La mina, que hay que insistir en que a día de hoy depende de una decisión judicial, seguirá teniendo un fuerte rechazo social y si sigue adelante, también miles de alegaciones. Esa oposición irá cada día a más. Pero también son ya más las voces que se muestran claramente a favor, esta semana los representantes de las asociaciones empresariales. Pero lo que se comunica de la mina subterránea sigue teniendo todavía lagunas. Los grandes datos están muy claros, los del empleo y los de la inversión; y también está muy clara la importancia del litio. Pero llegado a este punto es necesaria más claridad sobre dónde se hará ese ‘túnel de Miravete’ para entrar en la mina subterránea y la planta industrial para obtener el hidróxido de litio. No valen vaguedades de que hay tres alternativas. Y otra cosa:en Navalmoral son Acciona y Envisión, grandes multinacionales, y en Cáceres son un grupo de inversores australianos, con Sacyr al acecho, y una empresa creada para este proyecto, y esto siempre genera desconfianza y la necesidad de que haya más garantías porque no es un proyecto menor ni alejado de la ciudad con el impacto que esto tiene.