Las cartas Magic también conquistan Cáceres

En la céntrica y cacereña plaza de los Maestros se encuentra Generación X. Allí encontró hace poco más de tres años un auténtico nicho de mercado Alejandro Galán. Apostó por una tienda especializada en cómics y acertó. El género gusta, y más si se complementa con los juegos de mesa y de cartas, que tienen cada vez más adeptos. Desde entonces no han parado de crecer, llenando de nuevas opciones para divertirse las estanterías de su local. «Desde pequeño me encanta el modelismo gracias a mis tíos y después me sumergí en el increíble universo de los Warhammer, los juegos de rol y también de mesa, entretenimientos como las cartas Magic», señala con amabilidad el propietario del negocio a El Periódico Extremadura.

El secreto de su éxito se debe a la dedicada atención que ofrece Galán a los clientes. En Generación X no hay dominó o baraja española, pero poseen un amplio abanico tanto para un público más específico, fanático de los juegos de rol, como para el público en general. De hecho, disponen de un gran número de opciones educativas válidas para niños entre los que destacan El Unicornio Destello o El Rey de los Dados. No faltan tampoco el Virus, Catan, Escape Room de un solo uso, El Señor de los Anillos, pinturas y pinceles para llenar de color nuestras miniaturas, interesantes tebeos, Manga… Un lugar idóneo para comprar y jugar, algo que las tiendas online no ofrecen. El componente lúdico de este espacio hace que adquiera un dinamismo que bastantes envidiarían. «Los juegos nos obligan a pensar y a razonar mientras nos permiten abstraernos del mundo real. Al mismo tiempo son una forma de conectar a las personas, de que los amigos y las familias pasen más tiempo en compañía, lo compartan», comenta Galán. La afición a jugar la partida no desaparece, solo se transforma. De aquellas timbas tradicionales en los bares, ya quedan pocas, aunque existe un relevo generacional que ha jubilado a la baraja española para abrazar con pasión los juegos de cartas de estrategia coleccionables (Magic, Yu-gi-oh, Pokemón...). «Aquí organizamos torneos regionales de Magic, en los que prima la estrategia y sirven para que los jugadores consigan una plaza en el campeonato nacional. Es más que un juego, es algo vivo, a su alrededor hay una gran comunidad de millones de personas», manifiesta con una sonrisa. El perfil del usuario es muy extenso: «Desde chavales de 12 años a padres con sus hijos. Los viernes y los sábados suelen ser los días que más gente viene a jugar a las cartas», apunta Alejandro Galán, el responsable de esta tienda que ha hecho que los Manga, Warhammer, Magic, cómics... también triunfen en Cáceres.