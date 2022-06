El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, mostró este lunes la disposición de la empresa a estudiar la retirada del recurso que se presentó contra la denegación por parte de la Junta del permiso de investigación minera. Esa autorización se pedía para el proyecto inicial que presentó la empresa, la de una mina a cielo abierto, motivo por el que el alcalde, Luis Salaya, consideró este lunes que la empresa podría retirarlo, ya que por parte del gobierno local se quieren todas las garantías de que la iniciativa a cielo abierto está totalmente descartada. «Lo tienen que ver nuestros abogados, estamos en disposición de estudiarlo, luego se llegará a la conclusión que se llegue», precisó Jiménez, que remarcó que el proyecto de mina a cielo abierto se ha desestimado.

Salaya también abogó por que se dé este paso para pasar al trámite siguiente, que la empresa pueda presentar su proyecto de mina subterránea sin tener que esperar a que antes concluya el trámite judicial. En ese momento será cuando se analizará por parte del ayuntamiento el proyecto y se tomará una decisión sobre una mina que sea subterránea. Jiménez aseguró que el proyecto de mina bajo tierra «ya está redactado».

Sobre la relación del proyecto de la mina de Cáceres con la gigafactoría anunciada en Navalmoral de la Mata para la producción de baterías, Jiménez no entró en detalles. Sí confirmó que «se ha hablado con empresas posteriores a nuestra cadena de valor -serían compañías de producción y fabricación de baterías y de otros componentes que necesitan el hidróxido de litio- para su instalación en Cáceres». No dio nombres, «por un acuerdo de confidencialidad», y comentó que en las negociaciones «intentamos» que estos productores con los que se está hablando se instalen en Cáceres o en la provincia. Jiménez recordó que un inconveniente que tiene Cáceres es que no cuenta con suficiente suelo industrial desarrollado.

Jiménez compartió las declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que en una entrevista publicada este lunes por El Periódico Extremadura aboga por que la cadena de valor del litio esté en Extremadura. El proyecto de la mina de Cáceres, con su configuración actual de mina y planta industrial de tratamiento del mineral, aportaría los pasos iniciales de esa cadena: la extracción del litio y su conversión en hidróxido para su posterior utilización en los componentes de la batería. «Estamos de acuerdo con la ministra en todo lo que sea cerrar la cadena del litio en Extremadura», apuntó.

También insistió en que con la perforación de la mina subterránea «no nos acercamos al Calerizo». Hizo esta puntualización en respuesta a las críticas de la plataforma ciudadanos que está en contra del proyecto de la mina, asegurando que ha ofrecido «muchas veces» a los representantes de la plataforma su disposición a darles la información del proyecto de mina subterránea porque «están dando opiniones sin conocerlo».

En las presentaciones que la empresa ha realizado del proyecto de la mina subterránea se ha insistido en el mensaje de que con la extracción bajo tierra se utilizarán «técnicas de procesamiento» que serán «respetuosas con el medio ambiente y que permitirán «reciclar los materiales y no producir ni almacenar productos que sean tóxicos».