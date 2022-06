El psicólogo cacereño que ayuda a estar mejor

El psicólogo David Bejarano (Cáceres, 1988) es de esas personas que aporta calma dentro y fuera de la consulta y a cualquier hora del día. Parece nacido para su oficio; el de ser oreja del comportamiento humano. «Me encanta lo que hago, me hace feliz poder ayudar a los demás», cuenta. Estudió la carrera en Salamanca y posee varios másteres que han enriquecido su formación. La clínica se ubica en el barrio del Perú.

Él explica sin ambigüedades ni fórmulas complejas cómo superar una depresión, la ansiedad o un divorcio, la crisis de pareja, de qué va la felicidad, aprender a mirar con otros ojos a los jóvenes que suspenden o se encierran en el universo del internet y las redes sociales; no centrarse solo en su parte negativa, sino ver qué hay de bueno en él e incentivarlo, las claves de saber perder...

Vemos felicidades por todas partes, pero, ¿cómo se encuentra la real, la que no necesita filtros, es genética o depende de las circunstancia? «Hay dos tipos de felicidad. La felicidad absoluta, que no existe, y la relativa, que es la real. La felicidad relativa consiste en lo siguiente: que haya buena relación entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. La felicidad depende de la capacidad para interpretar de forma positiva la realidad personal, depende de enfatizar las cosas buenas y minimizar siempre lo negativo», argumenta.

Lo bueno

Este experto siempre saca lo bueno de los adolescentes. Ve la adolescencia como una etapa de cambios, de efervescencia y recuerda que muchos grandes personajes empezaron a construir sus proyectos en ese periodo de la vida. La edad media de sus pacientes es de 40 años, posee una larga lista de espera porque tiene la agenda completa hasta el mes de octubre.

Pero, ¿por qué aumentan hoy las cifras de ansiedad, autolesiones y suicidios entre los más jóvenes? «Ellos están siendo bombardeados continuamente y están en una transición en la que buscan grupos de referencia que ya no sea el grupo familiar, la pandemia, un futuro, un trabajo... Se aprieta un botón y se tiene lo que se quiere, esa inmediatez. El móvil y las redes sociales favorecen esto al no utilizarse debidamente y los jóvenes no aprenden a tener capacidad para afrontar y superar las frustraciones. De ahí vienen la ansiedad, el estrés... Y ello provoca suicidios casi a diario», lamenta.

Y entre los problemas que van en aumento, cita el comportamiento en los más pequeños y el fracaso académico, mientras que entre los adultos percibe un incremento de los sentimientos de soledad, duelos por la muerte de un ser querido, incertidumbre y ansiedad generalizada.

¿Todas estas situaciones tienen solución? «Sí. La psicología y la psiquiatría han cambiado el mundo. Cada vez hay más métodos y tratamientos. La psicoterapia es el arte de ver el lado bueno de las cosas y reflexionar. Para ir al psicólogo no hace falta estar mal, sino querer estar mejor», manifiesta David Bejarano.

¿Usted también va al psicólogo? «Claro. Los psicólogos somos personas. Esto a los pacientes les da un poco de miedo, porque ellos te ven un poco como un superhéroe. Pero somos personas como cualquier otra», destaca este profesional con una amplia sonrisa, satisfecho de hacer de su profesión un modelo de ayuda a los demás tanto de forma presencial como online.