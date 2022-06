El sector de la limpieza en los hospitales de la provincia de Cáceres pide mejoras en el convenio colectivo. A través de un comunicado que hicieron público este lunes, la plantilla de los centros sanitarios cacereños lamentan la desigualdad de los convenios por provincias en cuanto al incremento de salarios o el plus de peligrosidad y exigen que el documento que regula su labor en Cáceres se equipare en condiciones al de Badajoz.

Está previsto que se firme este martes y para mostrar su disconformidad, un equipo de trabajadoras se concentró este lunes en el hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata bajo el lema ‘Igual trabajo, igual convenio’.

Según exponen las delegadas sindicales «en el convenio de Badajoz se reconoce un plus de peligrosidad que corresponde al 30% del salario base», un incremento que lamentan, no aparece recogido en el caso de Cáceres hasta 2024 y no entraría en vigor hasta 2026. Del mismo modo, lamentan que en Badajoz se recoge un plus de nocturnidad y otro por trabajar domingos y festivos. Aseguran que no ponen en cuestión el convenio de las compañeras pacenses sino que piden la misma regulación que para el resto. «No es justo que quien limpia el hospital de Almendralejo cobre 300 euros más que el de Coria».