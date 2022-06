El pasado fin de semana se ha celebrado un encuentro de las comarcas cacereñas con la capital de la provincia que nos ha permitido encontrar desfilando por las calles y plazas a tamborileros venidos de las Hurdes junto a niños y niñas que ejecutan danzas atávicas que representan las raíces de su cultura tradicional, a rondallas veratas coreando las jotas que heredaron de sus ancestros o a grupos folklóricos que hacen posible que no se pierdan en el maremágnum de la modernidad las señas de identidad del medio rural extremeño, desde la indumentaria hasta la música o los bailes. Etnografía cacereña en estado puro, el ‘jato’ que portamos los nativos de estas tierras como herencia imperecedera. Al mismo tiempo las comarcas cacereñas también han traído hasta Cáceres sus productos naturales, su artesanía y sus paisajes montaraces tan necesitados por la sociedad urbanita. Un encuentro de los pueblos con la Capital, que de esta forma ha vuelto a reivindicar su papel como núcleo principal de la extensa provincia cacereña. Igualmente hemos podido disfrutar de la exhibición de diferentes representaciones que tienen mucho que ver con la historia de las poblaciones y su puesta en valor, bien como reclamo turístico o para que los cacereños de cualquier lugar conozcan mejor el pasado de una extensa y sorprendente provincia.

Una de las representaciones históricas que hemos disfrutado ha sido la del denominado Tesoro de Aliseda , uno de los más importantes ejemplos de orfebrería tartésica, compuesto por joyas tanto de plata como de oro, encontrado en la localidad de Aliseda en 1920, que después de diferentes lances relacionados con su intento de venta en alguna joyería cacereña fue finalmente depositado en el Museo Arqueológico Nacional. Sobre este tesoro hemos podido encontrarnos este fin de semana a decenas de aliseños y aliseñas, caracterizados de tartesios que nos han invitado no solo a conocer la historia de su tesoro sino también su pueblo, sus tradiciones, sus productos naturales y su particular paisaje a la sombra de la Sierra de San Pedro. Otra de las recreaciones históricas que ha llamado la atención ha sido la relativa a la Batalla de Arroyomolinos de Montánchez. En este caso se informa sobre un hecho bélico acaecido en esta localidad el 28 de octubre de 1811 cuando es derrotado el ejército francés al mando del general Soult por la milicia aliada formada por soldados de España, Inglaterra y Portugal. La Sorpresa de Arroyomolinos, nombre por el que es conocida esta batalla fue de indudable trascendencia en el devenir de las Guerra de la independencia en Extremadura; soldados perfectamente pertrechados con banderas y uniformes de la época son una invitación a conocer este bello pueblo de la comarca montanchega que cada mes de octubre se echa a la calle para no olvidar que allí se escribió una página importante de la historia de Extremadura.

Espero que este tipo de concentraciones, donde se divulga lo propio, sigan celebrándose en la Capital, para que Cáceres pueda recobrar su papel como lugar de encuentro de las muchas manifestaciones culturales que nos identifican como provincia.

*Cronista oficial de Cáceres