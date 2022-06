Malestar entre empresas y hoteles de Cáceres por una subida del IBI que supera el 40%

"Es una barbaridad». Así definió Pilar Acosta, que es la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura, la subida en el IBI que afecta a la mayoría de los hoteles de Cáceres, a todos los establecimientos que estén en edificios cuyo valor catastral supere los 350.000 euros. Ese incremento es de un 42% al pasar el tipo impositivo del 0,70 al 1%, una subida que se aplica de hecho desde el pasado 20 de mayo, cuando se inició el periodo de pago voluntario del tributo.

Acosta explicó que esta subida llega en el peor momento al sumarse al incremento de los costes que ya soporta el sector. «Ya estamos hablando todos los compañeros» para comunicar al ayuntamiento el descontento del sector por este aumento en el tributo, precisó.

No es el único sector profesional que ha recibido las quejas de sus asociados. En la Cámara de Comercio «se han recibido quejas por parte de empresas», según se confirmó por parte de la Cámara. «En el polígono de las Capellanías se están echando las manos a la cabeza», apuntó Diego Hernández, presidente del Círculo Empresarial Cacereño. «Ahora no es el momento de subidas cuando -las empresas- están intentado salir de la crisis», agregó Hernández, que indicó que se solicitará una reunión con el gobierno municipal para que en el próximo ejercicio económico, la anualidad de 2023, se corrija este aumento tributario. En el actual no sería viable, aunque sí se pueden presentar recursos.

En la Federación Empresarial Cacereña también se han recibido quejas, tanto de hoteles como de empresas. Su presidente, Pedro Rosado, recordó como el pasado año, cuando se tramitaba la modificación de la ordenanza, se intentó frenar por la federación la subida del tipo del 0,70 al 1% del valor catastral de los bienes inmuebles. En el informe que el Consejo Económico y Social remitió al ayuntamiento ya se recogía la advertencia hecha por la federación empresarial de que este incremento del tipo iba a afectar «a la mayoría de los locales comerciales de Cáceres susceptibles de acoger negocios siquiera medianos», calificando la subida de «absolutamente contraproducente».

El pasado septiembre se anunció por el gobierno local la subida del IBI. Por un lado se incrementó el tipo impositivo para los bienes residenciales del 0,70 al 0,75%, pero para los bienes no residenciales con un valor catastral superior a los 350.000 euros se subió el tipo hasta el 1% del valor catastral. Para los primeros se calculó un incremento de la recaudación de 1.492.641 euros, mientras que de los segundos se estimó un aumento en los ingresos de 920.178 euros. El incremento de la previsión de recaudación ha sido incluso mayor, en parte influenciado por el aumento de inmuebles que tributan, ya que cuando se han sacado los recibos al cobro se hace un cálculo de incremento de ingresos de unos 2,8 millones.

El ayuntamiento acordó inicialmente que en 2022 la subida del tipo no llegaría al 1% para los bienes comerciales, de ocio y de hostelería, sino que se quedaría en el 0,90%. Pero la alegación presentada por el Círculo y la agrupación vecinal, en la que lo que se pedía era que la subida no se aplicase, igualó el tipo al 1% para todos, ya que los servicios técnicos del ayuntamiento concluyeron que, como se indicaba en la alegación, no se pueden aplicar tipos distintos para bienes dedicados a una actividad económica.