El alcalde, Luis Salaya, y la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, el colectivo ciudadano que ha abanderado el 'no' al proyecto de una mina en Cáceres, se distancian. Este miércoles ha sido la primera vez que muestran discrepancias en público desde que en diciembre de 2017 el grupo municipal socialista expresase por primera vez su negativa clara al proyecto cuando se conoció el plan que la empresa, entonces era Plymouth Mineral, anterior denominación de infinity Lithium, presentó en la Junta para una mina a cielo abierto y se empezaron a conocer los efectos y dimensiones de la misma. La plataforma se constituyó unas semanas antes, aunque ya había colectivos ciudadanos que rechazaban la mina.

La causa de este distanciamiento es el cambio del proyecto, que de mina a cielo abierto pasa a subterráneo, y la posición que sobre el mismo mantiene cada parte. Y el detonante han sido unas declaraciones del alcalde este martes en la cadena Cope y el comunicado hecho público esta mañana por la plataforma. Las afirmaciones de ambas partes vienen precedidas del encuentro que el lunes mantuvieron en el ayuntamiento.

Es sus declaraciones a la Cope, el alcalde comentó que el gobierno local "no está en la oposición al proyecto nuevo -de mina subterránea-, estamos en contrastar que las cosas se hacen bien, que son legales" y en analizar lo que propone la empresa, ahora se llama Extremadura New Energies, cuando registre el proyecto de mina subterránea, añadiendo que lo más importante es que la decisión se va a tomar en Cáceres y que la "no está tomada" porque antes se debe analizar el proyecto y "debe haber un debate social".

Sobre la reunión mantenida el lunes con la plataforma, el alcalde aseguró que les trasladó que respeta su posición de negativa al proyecto, pero que si su postura es de rechazo "sin verlo -el proyecto- ni ir más allá, aquí se separan nuestros caminos".

La plataforma contestó esta mañana que el nuevo proyecto subterráneo se examinará por su parte una vez que se registre en la administración y en los posteriores periodos de exposición pública. Hasta entonces su postura seguirá siendo de recelo hacia la iniciativa por los antecedentes de la empresa que les hace "sospechar y desconfiar que están vendiendo algo que no existe, y las sospechas se agravan con el conocimiento de los antecedentes y de la trayectoria que hemos venido observando durante esos cinco años de acumulación de expedientes sancionadores y multas pecunarias".

Tras detallar todas las causas que motivan esa desconfianza, la plataforma cierra su comunicado deseando al alcalde que "duerma tranquilo a partir de esta separación de caminos con la plataforma" y que descanse mejor "por haber abandonado una postura que ahora llama populista"

Por su parte, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha suscrito esta mañana las palabras del alcalde de Cáceres sobre el nuevo proyecto de la mina de Valdeflores, y ha subrayado que si esta es "medioambientalmente sostenible" no debería haber "ningún problema" y además "ningún político se puede oponer".