La empresa retirará el recurso siempre que no afecte a su proyecto de una mina subterránea

Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies (ENE), la empresa que está abanderando el proyecto de la mina de litio subterránea en Valdeflores, explicó este miércoles que todavía no se ha tomado una decisión sobre la retirada del recurso que se presentó contra la denegación por la Junta de Extremadura del permiso de investigación minera. La posibilidad de retirada de este recurso fue apuntada por el alcalde, Luis Salaya, el pasado lunes, dado que dicha denegación está vinculada al proyecto inicial de mina a cielo abierto y el gobierno local quiere todas las garantías de que el mismo está totalmente desestimado. Además la retirada del recurso podría agilizar el cierre del proceso administrativo ligado a una excavación a cielo abierto y favorecer que se pudiese registrar antes el nuevo proyecto de mina subterránea.

Jiménez explicó que el equipo jurídico de la empresa está analizando las implicaciones que tendría la retirada de la reclamación judicial. No obstante, mostró la disposición de la empresa a quitar el recurso, pero siempre que no tenga una incidencia negativa sobre su plan de una mina subterránea, «siempre que no afecte a nuestro nuevo proyecto, entiendo que lo quitaremos», precisó el consejero.

Hasta ahora la empresa ha estado vinculando el siguiente paso en la tramitación de su plan de extracción subterránea y la presentación del proyecto a que antes saliese la sentencia del juzgado sobre la denegación del permiso de investigación. Tras lo indicado el lunes por el regidor, se abre otra opción sobre la que la empresa, aunque «se está estudiando», todavía no ha decidido. Antes de desistir del procedimiento judicial habrá que garantizar «que no se deje ningún cabo suelto para que nadie presente una reclamación», apostilló el consejero de ENE, que añadió que habrá que ser «extremadamente cuidadosos» para que cualquier decisión que se tome «no afecte» al plan de mina subterránea y «no se rompa» la cadena de valor del litio en Extremadura, en la que el proyecto de ENE estaría en sus eslabones iniciales (la extracción del mineral y la transformación del mismo en hidróxido de litio para su uso en la producción de baterías).

El consejero delegado de ENE desmintió las consideraciones de este miércoles de la plataforma Salvemos la Montaña que ponen en duda que en Valdeflores haya reservas suficientes de litio. Y, también en respuesta a las observaciones realizadas por el colectivo ciudadano, admitió que la empresa no está en el Perte del vehículo eléctrico, aunque a continuación precisó que «ahora mismo no estamos» en el Perte.