¿Todavía hay guerra en Ucrania?

Llevo siguiendo la cabecera de los telediarios, y hace ya un tiempo que la noticia ha desaparecido de las primeras, tan solo cuando se produce algún hecho extraordinario se hace referencia a la misma. Me da la impresión que parece como si ya no interesara tanto, ¡Cómo somos! ¿Verdad? ¿Es que ya no sigue muriendo gente a diario? Las imágenes de las ciudades destruidas y de los centros donde resiste el ejército ucraniano nos parecen de película, pero no lo son.

Desde que el 24 febrero pasado, nos sobresaltamos con esta terrible noticia, las cosas han ido de mal en peor. Ya se contabilizan más de cuatro mil muertos (de los cuales trescientos niños), y unos siete millones de desplazados, ¡siete millones!, mas de dos veces los habitantes de Madrid. No merece la pena detenerse otra vez, buscando a los culpables, no es esa la cuestión. ¿Cómo cualquier motivo que podamos aducir puede justificar uno solo de los muertos de los que hablamos? Los misiles, los tanques y los bombardeos siguen asolando las zonas orientales del país, y no pararán hasta que no se consigan los objetivos que los invasores buscan. La solidaridad inicial por parte de todos fue un hecho destacado, ¿esa solidaridad ha desaparecido? No, ni mucho menos, la columna quiere ser un homenaje a la cantidad de gente anónima (asociaciones, ONGs…) que siguen trabajando a diario, jugándose la vida, por estar cerca de los que no tienen nada, para que les llegue un poco de comida, o puedan ser trasladados al hospital mas cercano. Y de estos hay muchos, y son la manifestación y la realidad que otra manera de hacer la cosas es posible, si estas gentes no existieran estaríamos perdidos. Luego están también la cantidad de familias que abandonaron su país y han sido acogidos en otros sitios (en nuestro país y en nuestra ciudad también), el asimilar la nueva situación es muy difícil, en principio son acogidos, pero el lograr una integración real eso es otra cosa, idioma diferente, cultura distinta, el seguimiento concreto de los casos demuestra que hay muchas realidades y cada una de ellas exige una respuesta. Intento solamente hacer una llamada a nuestra conciencia para desterrar de nosotros todo lo que lleve violencia a la hora de solucionar nuestros problemas, creemos un mundo en paz, no solamente cargado de buenas intenciones, sino de hechos concretos que transmitan concordia y armonía a nuestro alrededor.