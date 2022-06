A las grandes plumas del Siglo de Oro les gusta Cáceres. Lope, Calderón o Cervantes, y también Shakespeare o Moliere, vuelven una y otra vez a los grandes escenarios del Festival de Teatro, que abre cada año el calendario de los principales certámenes clásicos. Pero a estos ilustres además les gusta bajar de las tablas y recorrer las plazas con sus historias, entrar en los palacios con sus dramas y comedias, y jugar con los niños en los parques. Por ello, la 33ª edición incluye tantas actividades paralelas como obras, a fin de que todos los ciudadanos puedan disfrutar del teatro en distintos espacios, con acceso libre.

El Consorcio Gran Teatro presentó ayer estas propuestas para la semana: dos montajes, otro de danza, tres talleres, ‘El Laboratorio del Clásico’ y los ‘Esbozos Áureos’. Vamos por partes:

‘Esbozos Áureos’

La Escuela de Artes Escénicas Maltravieso se encargará de una sección ya clásica dentro del clásico. Son los ‘Esbozos Áureos’, protagonizados por sus alumnos en los jardines del Palacio de Carvajal. Este año han preparado dos días de funciones con fragmentos de grandes obras universales. El 15 de junio (20.30) representarán escenas de ‘El enfermo imaginario’, de Moliere, y ‘Las brujas de Macbeth’, de Shakespeare. El día 22 (20.30) harán lo propio con ‘Tartufo’, de Moliere, y ‘Lo que no cambiará’, de Shallow.

«Por fin podemos decir que el aforo vuelve a ser abierto, que el público puede venir a disfrutar del teatro con familia, con amigos… Estas actividades hacen que la ciudad sienta que es su festival, que forma parte de él», destacó Amelia David, de Maltravieso Teatro.

Historia de un dragón

Pero además, esta escuela que hace las veces de compañía ofrecerá ‘La leyenda de un dragón’ (viernes 17, Foro los Balbos, 20.30), una muestra de teatro de calle interpretada por Raquel Bravo, Amelia David, Rubén Lanchazo y Olga Estecha, con dirección y dramaturgia de Isidro Timón, director de la escuela. Recrea la leyenda de San Jorge y Mansaborá, pero envuelta en las historias de una troupe de cómicos del siglo XIII, con música en vivo y canciones originales

Guiñoles para Lazarillo

Otra obra eterna, ‘El Lazarillo de Tormes’, llegará a la plaza de Santa María el 18 de junio (20.00) contada para público familiar, sin rebajar la dureza de la picaresca aunque endulzando un tanto el sentido de la trama. Así lo explica Asun Mieres, directora de Emulsión Teatro, quien escribe y dirige esta adaptación realizada con una parte de guiñol y sobre todo con una continua interacción entre trama y público, y música en directo. Daniel Jaén, María Collado y Jonathan González dan vida a los personajes junto a la propia Asun Mieres, enérgica defensora del papel activo de los niños en los certámenes. «Si no entienden, no aprenden y no disfrutan con el teatro, no habrá espectadores el día de mañana y entonces los festivales no tendrán sentido», afirma.

Máscaras, sombras...

De hecho, el certamen ofrece esta semana otra actividad para los más pequeños: los talleres ‘Jugando con los personajes del Siglo de Oro’, en el parque de Gloria Fuertes (16 de junio, 11.00 horas). Organizados también por Asun Mieres, introducirán al público infantil (niños de 4 a 12 años) en el teatro del Siglo de Oro. El dedicado a las máscaras de porcelana fría les permitirá conocer los personajes de la comedia del arte. El de sombras les enseñará a crear estos teatrillos con protagonistas de ‘El Quijote’. Y habrá uno muy novedoso de ‘papercraft’, que elaborará figuras de papel en tres dimensiones de Cervantes, Calderón e incluso Romeo y Julieta. «Es maravilloso ver la capacidad de los niños cuando les dan unos colorines», afirma Asun Mieres.

Y también danza

Esta programación que enriquece el festival también incorporará por primera vez la danza, con una adaptación del ballet ‘Las Sílfides’, (estrenado en 1908 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo), con música de Chopin, a cargo de alumnos de 4º y 5º curso del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres. Tendrá lugar en el Gran Teatro (mañana a las 20.00) con adaptación del coreógrafo y bailarín Iván Delgado del Río, en un solo acto y sin argumento. «Ha sido una gran experiencia. Los alumnos se han tomado el trabajo muy seriamente y el equipo de profesores ha dado todo su apoyo», destaca Iván Delgado, deseando que esta sea «la primera vez de muchas» en las que la danza acompaña al festival.

Un laboratorio de cine

Ya está en marcha otra de las actividades más cuidadas y singulares del programa, ‘El Laboratorio del Clásico’, a cargo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD). Se creó hace seis años con propuestas tan interesantes como danza japonesa, formación actoral a cargo de los daneses de Odin Teatret o abordaje del ‘podcast’ y el teatro radiado. Este año se dedica al séptimo arte. Titulado ‘Cáceres, ciudad de cine,’ consiste en un taller de creación cinematográfica ambientado en el mundo del teatro (un grupo de actores se reúnen para decidir si representan una obra de Calderón, Lope de Vega o Cervantes), con nociones básicas sobre el lenguaje y las técnicas cinematográficas, elaboración de un guión basado en una escena de la dramaturgia clásica, y rodaje de un corto que se exhibirá el 23 de junio a las 20.30 en la Filmoteca.

«Hoy mismo están rodando en el Palacio de Carvajal con cámaras, grúas, focos…», explicó ayer el director de la ESAD, José Ramón Alonso de la Torre, destacando la singularidad de una iniciativa que acoge a todo tipo de alumnos, desde personas noveles hasta estudiantes que pretenden entrar en la Escuela de Cine de Madrid.

Finalmente, la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, invitó a la ciudadanía a sumarse a estas actividades «que dan prestigio a un festival que se abre a todos».